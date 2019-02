Det melder britiske Sky News.

Ifølge kanalen vil partileder Jeremy Corbyn annonsere beslutningen om en ny folkeavstemning om Brexit under et møte mandag kveld.

Vil presse May

Ifølge Sky News vil de stemme for en ny folkeavstemning for å unngå at Brexit blir tvunget på det britiske folk.

– Statsministeren prøver å tvinge parlamentsmedlemmene til å velge mellom hennes mislykkede avtale og en katastrofal ikke-avtale, sier Corbyn ifølge kanalen.

– Vi vil gjøre alt i vår makt for å forhindre en «no-deal», sier en talsperson for partiet.

Labour vil presse statsministeren til å følge sin tilnærming til brexit ved å få henne til å garantere at Storbritannia ikke vil forlate EU uten å blant annet få på plass en «permanent og omfattende» tollunion med EU, skriver partiet på sine hjemmesider.

Ny avstemning

Labour ønsker en avstemning denne uka om sin alternative plan for brexit. Skulle ikke den få flertall, er partiet åpne for en ny folkeavstemning.

Det har lenge vært oppstyr og misnøye i deler av Labour-leiren, og flere har uttrykt bekymring for at landet skal komme til å forlate EU uten en avtale 29. mars.

EUs president Donald Tusk uttalte tidligere mandag at han mener en utsettelse av brexit ville vært fornuftig.

– Jeg mener en forlengelse ville vært en rasjonell løsning i den situasjonen vi står i nå. Men statsminister May mener fortsatt det er mulig å unngå et slikt scenario, sa Tusk da han møtte pressen etter det europeisk-arabiske toppmøtet i Sharm el-Sheikh.

Han og May holdt søndag et eget sidemøte om brexit, der både praktiske og juridiske sider ved spørsmålet om en eventuell utsettelse ble diskutert.

Tidsnød

Bare én måned gjenstår før britene skal forlate EU. Men EU og Storbritannia har fortsatt ikke klart å få på plass noen utmeldingsavtale som de folkevalgte i Underhuset er villige til å godta.

Det gjør en utsettelse mer og mer sannsynlig, ifølge Tusk.

– Dette er ikke noe vi planlegger. Det er bare et objektivt faktum, sa EU-toppen på pressekonferansen i Egypt.

Grunnen er at så lenge det ikke er flertall i Underhuset for en avtale, så er det eneste alternativet til utsettelse en kaotisk skilsmisse uten avtale, forklarte han.​

Saken oppdateres!