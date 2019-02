I august 2014 går en en kvinne tur med hunden sin i den lille bygda Näsinge i Vestra Götaland i Sverige.

Bygda ligger utenfor Strømstad, kun noen kilometer fra norskegrensa.

Før de har rukket å gå hundre meter reagerer hunden på noe som ligger ute på et jorde.

Der finner de en hodeskalle.

Kvinnen kontakter politiet, og området blir sperret av. Noen hundre meter bortenfor finner de et fullstendig skjelett.

Politiet er sikre på at det dreier seg om et drap. Men de finner ikke ut hvem drapsofferet er.

Med hudrester fra skjelettets høyre fot sender de ut en fullstendig DNA-profil via Interpol i håp om å få en match. Det eneste sporet svensk politi har å jobbe med, er en fylling i skjelettets tann som ser ut til å stamme fra Øst-Europa.

I lang tid står saken om liket, som nå blir kalt Näsingemannen, på stedet hvil.

Forsvant i 2014

Nå har politiet omsider fått avdekket identiteten til drapsofferet. Det viser seg at den avdøde mannen var polsk statsborger, og het Adam Mazurek.

Han ble født i 1968, og bodde i byen Drawsko Pomorskie, som ligger ikke så langt fra Szczecin, nord-vest i Polen. Polsk politi har gått ut med dette bildet av mannen.

ADAM MAZUREK: Polsk politi har lagt ut dette bilder av Mazurek på sine nettsider.

Svensk politi sier til TV 2 at de fikk en DNA-match på en slekting av den avdøde mannen.

– Vi fikk omsider et DNA-treff høsten 2018. Det viste seg å være fra hans bror, sier kriminalinspektør i politiet i Vestre Götaland, Sten-Rune Timmersjö, til TV 2.

Han forteller at broren avga en DNA-test i forbindelse med at han meldte Mazurek savnet i fjor høst. Da fortalte han at hans bror hadde vært borte siden juni 2014.

Politiet kan fremdeles ikke slå fast nøyaktig når drapet skjedde. Til å begynne med anslo politiet at liket hadde ligget der rundt ti år. Nå viser det seg at kroppen var langt ferskere da den ble funnet.

– Det går ikke an å si presist. Det er for mange omstendigheter. Men vi vet nå at han forsvant fra Polen i juni 2014, og at han dermed har ligget der siden sensommeren, sier Timmersjö.

Liket ble funnet i august 2014. Mazurek var 46 år gammel da han døde.

Dette bildet viser inntegninger svensk politi har gjort på funnstedet i Näsinge. Foto: Svensk politi

Kan like gjerne ha vært i Norge

På tross av DNA-matchen har ikke politiet klart å komme i kontakt med Mazureks bror.

Fremdeles vet de ingenting om mannens yrke, hva han gjorde i Sverige, hvem han var med, og hvem han eventuelt kan ha vært i kontakt med.

– Vi har ingen nye teorier. Vi går ut med dette i håp om å få tips i saken, og ber noen som kan ha opplysninger ta kontakt, sier Timmersjö.

Han sier at etterforskningen ikke har avdekket hvor Muzarek har oppholdt seg, og at den derimot ikke begrenser seg til Sverige.

– Han kan like gjerne ha vært i Norge, det må vi ta høyde for, sier han.

De er i kontakt med polsk politi, som nå har etterlyst informasjon om mannen.