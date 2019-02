#Notodden 16:30 Etterforskere, krimteknikere og hunder har gjennomsøkt brannåstedet i hele dag. Etterforskningsleder meldte for om lag 30 minutter siden, om funn av et lik i brannruinene. Dette vil bli kjørt RMI for videre undersøkelser. Pårørende er informert om funnet.