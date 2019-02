Kvinnen leverte mandag inn et søksmål mot presidenten til en domstol i Florida.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant New Yorker og The Washington Post.

I søksmålet anklager hun også presidenten for rase- og kjønnsdiskriminering, og hevder at hun fikk lavere lønn enn sine mannlige og hvite kolleger.

– Utsatt for overgrep

Kvinnen hevder at Donald Trump kysset henne uten hennes samtykke under et kampanjemøte i Tampa i Florida i 2016.

I søksmålet kommer det frem at kvinnen skal ha forsøkt å vende seg bort, men at hans munn delvis har rørt kvinnens munn.

– Jeg følte at jeg umiddelbart ble utsatt for et overgrep ettersom jeg ikke forventet det. Jeg kan fortsett se hans lepper komme rett mot ansiktet mitt, sier kvinnen i et intervju med The Washington Post.

– Absurd

Det hvite hus nekter for at hendelsen har funnet sted, og kaller søksmålet for «absurd».

– Dette har aldri skjedd, og opplysningene tilbakevises av flere pålitelige øyenvitner, sier talskvinne for presidenten, Sarah Sanders, i en uttalelse.

To andre kvinner som sier at de var tilstede da den angivelige hendelsen skal ha funnet sted sier at de aldri så at presidenten kysset kvinnen.

Søksmålet er ikke det første som rettes mot Trump. Ytterligere ni kvinner har tidligere anklaget Donald Trump for å ha kysset dem uten samtykke, uten at dette har fått rettslige konsekvenser.