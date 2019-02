Skal vise «4-stjerners middag» og «Asbjørns julekalender» i retten

Blant annet har forsvarer Brynjar Meling varslet at han vil spille av en episode av TV Norge programmet «Asbjørns julekalender», fire klipp fra «4-stjernes middag» fra samme kanal, samt opptredener i «Mandagsklubben» og NRK-programmet «Debatten».

– Hva mener dere at klippene skal bevise?

– Fornærmede har forklart at han har blitt fryktelig skremt og hemmet etter trusler fra min klient, og at det har lagt store bånd på hans offentlige ytringer. Derfor har vi brukt tid på å gå gjennom ytringene hans, blant annet i disse programmene, sier Meling til TV 2.

– Og de viser at han ikke har lagt bånd på seg?

– Vi mener at han klart viser at han ikke har lagt bånd på noen uttalelser verken om muslimer eller annet, sier forsvareren.

TV 2 er ikke kjent med nøyaktig hvilke strekk fra de aktuelle programmene som skal spilles av for retten. Det er imidlertid varslet at dommerne skal få se en episode av «Asbjørns julekalender», der komiker Espen Eckbo og Raja spøker med muslimske regler for hvordan en dorull-nisse skal dekke seg til.

Lang fengselsstraff

I tingretten ble Mohammad dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot en stortingsrepresentant, men i februar ble den utvidet med en måned etter at han også ble dømt for vold og bensintyveri i en annen sak.

I tillegg ble han dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til Raja.

Han har hele veien nektet straffskyld, og tirsdag begynner ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Påtalemyndigheten ikke skremt

Overfor TV 2 ønsker Abid Raja, som selv har mange års erfaring som advokat, ikke å kommentere saken før han har forklart seg for retten onsdag.

Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin synes imidlertid at sakens nye bevisførsel er overraskende.

– Selv med den beste godvilje og god tid til ettertanke, sliter jeg med å se relevansen i denne bevisførselen, sier han til TV 2.

Heller ikke statsadvokat Frederik G. Ranke tror TV-klippene vil få avgjørende betydning for saken.

– Raja har forklart seg om at han har endret sine daglige rutiner. Han går ikke på Tøyen og Grønland der det er en del ytterliggående folk som ferdes, og han droppet en hijab-debatt i Larvik i etterkant av trusselen. At han samtidig har valgt å være med i noen TV-programmer, handler om at det er viktig å være synlig som toppolitiker, sier Ranke.