Nødetatene fikk melding om brannen klokken 15.30 mandag ettermiddag.

Ifølge operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt var boligen fullstendig overtent da de ankom stedet.

– Det var et bolighus på et gårdsbruk som sto i brann. En person skal være registrert på adressen. Vedkommende er gjort rede for, sier Groth til TV 2.

Personen er ikke skadet.