Forsvaret straffes med bot på ti millioner kroner

En oktober ettermiddag i 2017 skulle to sersjanter i en ingeniørbataljon demonstrere et bærbart eksplosivt minneryddesystem for en gruppe vernepliktige.

De var slitne etter en tøff uke og det var mørkt og kaldt da sersjant Hågen Skattum (21) klargjorde det tunge mineryddesystemet. Plutselig detonerte systemet og Skattum døde momentant etter en kraftig eksplosjon.

Nå har politimesteren i Troms gitt Staten ved Forsvarsdepartementet et forelegg på ti millioner kroner.

Det pekes på at arbeidsgiver under særlig skjerpende omstendigheter har unnlatt å sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet. Svikt i forhold til opplæring, øvelse og instruksjon blir også trukket frem.

Ulykken fant sted fredag 27. oktober 2017 på skytefeltet ved Skjold i Øverbygd i Målselv i Indre Troms.

– Aktiviteten skulle vært innstilt

Ulykken skyldtes en rekke faktorer som til sammen førte til det fatale utfallet. Tretthet blant ansvarlig befal etter en krevende uke, nedsatt sikt etter mørkets frembrudd, forsinkelser, tidspress og uklar arbeidsfordeling spilte inn.



Konklusjonen til politimesteren i Troms er at aktiviteten skulle vært innstilt av mer erfarent personell.

Forsvaret er gitt en måned på å godta forelegget. Dersom ikke forelegget vedtas vil saken bli sendt til domstolen med påstand om en bot på 12 millioner kroner.

Fornøyde foreldre

– Jeg synes forelegget er riktig. Det plasserer ansvaret og det er viktig. Vi stiller oss også bak at det er foretaket som får bot og ingen enkeltpersoner, sier Håvard Skattum.

– Er dere bitre på Forsvaret?

– Nei, vi er ikke bitre, svarer de to foreldrene som skryter av forsvarets oppfølging, som de omtaler som profesjonell. Nå forventer foreldrene at Forsvaret godtar boten.

Forventer at forsvaret godtar boten

– Vi ser at boten er en betydelig sum. Den kan aldri erstatte et menneskeliv, men ansvaret er lagt tydelig og det er på en måte godt. Botens størrelse indikerer at det er en alvorlig hendelse, vi forventer at Forsvaret godtar forelegget, sier foreldreparet.

– Hva har overrasket mest med saken?

– Det er svikt på så mange områder. Her er det snakk om 24 kilo sprengstoff, da bør risikovurdering og sikkerhetstiltak være på plass, sier Håvard Skattum, som konstaterer at granskingen av ulykken har avdekket omfattende svikt på flere områder.