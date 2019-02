Det opplyser nyhetsbyrået Ritzau og flere danske medier mandag.

Nicki Bille skal ifølge tiltalen ha stått tett på sykepleieren og laget en bevegelse med knyttet hånd mot hennes hode mens han verbalt truet henne.

Episoden skal ha funnet sted 27. januar. Dansken var innlagt på sykehuset etter han ble truffet av hagleskudd i leiligheten sin i København i romjulen. 4. januar arresterte dansk politi en 30 år gammel mann for hendelsen.

Fire tiltaler

Den tidligere Rosenborg-spillerne er fra før tiltalt i tre saker. I desember skal han med knyttneve ha slått en dørvakt utenfor en nattklubb i København. To måneder tidligere skal 31-åringen ha truet en person med et «luft- og fjærvåpen», samt båret våpenet på uforsvarlig vis. Han er også tiltalt for besittelse av kokain.

Nicki Bille har nektet straffskyld i de tre første sakene. Det er ikke kjent hvordan Nielsen forholder seg til den ferske tiltalen.

31-åringen må møte i retten i København 4. mars.

Trøbbel

Dansken ble raskt en stor profil i norsk fotball da han spilte for Rosenborg mellom 2013 og 2014, men skapte også utenomsportslige overskrifter. Blant annet for å ha bitt en politimann under en fuktig bytur i København. For den episoden ble han straffet med 60 dagers betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste.

Spissen ble også pågrepet av politiet etter bråk på byen i Trondheim i 2013. Og tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.

Nicki Bille har tre kamper for det danske landslaget. Han har deriblant spilt for Nordsjælland, Villarreal, Elche (lån), Rayo Vallecano (lån), Evian og Lech Poznan.

(©NTB)