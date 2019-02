Alle de tre ungdommene som var involvert i ulykken i en tunnel på Filipstad vest i Oslo sentrum var født i 2003.

Den avdøde gutten var 15 år, og gikk på Ruseløkka ungdomsskole i Oslo, hvor også den hardt skadde gutten går. Den skadde jenta er fra Drammen.

15-åringen ble erklært død på stedet, mens de to andre ble mandag fraktet til Haukeland sykehus med kritiske skader.

– Dypt tragisk

Rektor ved Ruseløkka skole, Merete Hansen, sier til TV 2 at de fikk beskjed sent søndag kveld om at to elever ved skolen var involvert i ulykken.

– Det er en dypt tragisk og meningsløs ulykke med to flotte og livsglade gutter fra tiende trinn, sier Hansen.

Rektoren forteller at elevene ved skolen er preget, og at skoledagen har vært stille og rolig.

– Vi er veldig lei oss for at vi har mistet en elev og klassekamerat. Vi tenker også på de som er livstruende skadd og familiene deres, sier hun.

Minnestund tirsdag

Skolen vil tirsdag holde en minnestund for tiende trinn hvor den avdøde gutten gikk.

– Vi har hatt kriseteam på skolen, og fikk før skoledagen forberedt personalet som har tatt i mot elevene på en god måte, sier Hansen.

Seksjonssjef Rune Skjold ved økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, sa tidligere mandag til TV 2 at de fremdeles ikke har noen opplysninger om omstendighetene rundt ulykken.

– Vårt viktigste arbeid videre blir å ivareta de pårørende familiene, sier Skjold.

Ungdommene hadde tatt seg inn i tunnelen ved Filipstad vest i Oslo sentrum søndag da de kom i kontakt med en strømførende kilde.

Saken oppdateres!

