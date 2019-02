En varebil som er lastet med cyanid er ikke funnet, opplyser politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt.

– Cyaniden skulle til universitetet i Oslo, bekrefter politiadvokaten til TV 2.

Politidistriktet har fortsatt ingen spor etter varebilen av type Mercedes Sprinter som ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag kveld.

Politiet etterforsker saken som grovt tyveri, og ber folk varsle politiets nødnummer 112 umiddelbart om de observerer varebilen med registreringsnummer CV 88344.

– Bilen er ikke funnet. Det er heller ingen mistenkte i saken. Saken etterforskes fortsatt som et grovt tyveri. Vi utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet, opplyste politiet i en pressemelding mandag morgen.

I varebilen var det en plastbeholder med det ekstremt giftige stoffet cyanid. Det gikk to dager før politiet ble gjort oppmerksom på at stoffet var blant lasten i den stjålne bilen.

Plastbeholderen som inneholder cyanid er liten, hvit, og har rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket. Merkingen skal indikere at innholdet er giftig.​

– Sjåføren er avhørt, og det er innhentet videoovervåking, sier Granstrøm til TV 2.

Politiadvokaten vil ikke fortelle hva sjåføren har opplyst i avhør.

Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning.