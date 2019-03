Fullt hus for å se gulvmaleri forsvinne

Det var trangt om plassen i kunstmuseet Kode sin tårnsal den siste fredagskvelden i februar. Bergenserne strømmet til for å se noe så sjeldent som en planlagt ødeleggelse av et kunstverk.

Men la oss først gå litt tilbake i tid. For det hele startet i begynnelsen av november 2018. Da satte samtidskunstneren Ole Jørgen Ness seg ned på en rullende stol i det store, tomme kunstrommet, og prosjektet var i gang.

De neste 40 dagene ble sponplatene på gulvet dekket av stadig flere mørke og lyse streker, før maleriet «Flat Acrylic» til slutt var ferdig.

Fasiten er enkel

Hva maleriet skal forestille, er det mange meninger om.

– Jeg føler jeg ser ned i noen isgrotter. Men det var ikke det jeg så første gang, så dette er noe som endrer seg hele tiden, sier Line Daatland, direktør for samling og utstillinger ved Kode kunstmuseer og komponisthjem.

Hovedpersonen selv sier publikum har kommet med en rekke ulike forslag.

– De tenker ofte på noe i naturen, for eksempel årringer i trær, steiner og mineraler, forteller Ole Jørgen Ness.

Men fasiten er enklere enn man skulle tro.

NØYE. Slik satt Ness og malte i 40 dager i tårnsalen på kunstmuseet Kode i Bergen. Foto: Paul Johannessen

– Hvis noen spør meg hva det er, så sier jeg at det er matt akryl på sponplater. Det er ikke noe mer enn det.

Gråmalt avslutning

Helt fra dag én av prosjektet hadde publikum tilgang til tårnsalen, og kunne følge med mens Ness malte. Hundrevis har vært innom for å se akrylverket på nært hold, før det til slutt var over.

For en viktig del av «Flat Acrylic» var at det skulle ødelegges. Og det ble markert med en høytidelig seremoni rundt det store gulvmaleriet. Over 300 presset seg inn langs veggene, og fulgte nøye med mens tre av museets ansatte helte tjukk gråmaling på bakken.

– Hvordan var det å se maleriet ditt forsvinne?

– Deilig. Fint. Ferdig. Må komme seg videre i livet, sier Ness bestemt.

Mens flere i rommet mente det var en trist stund, var kunstneren selv bare lettet og glad for at prosjektet var over.

– Nei, jeg er virkelig ikke trist. Jeg lover.

ANNERLEDES. De tre Kode-ansatte maler i vei, og fikk en litt annerledes dag på jobben den siste fredagskvelden i februar. Foto: Erlend Vikene

Se reportasjen fra ødeleggelsen øverst i artikkelen.

Sannsynligvis ikke siste gang

Ness har malt et lignende maleri før, den gang i Melbourne i Australia. Det er nå 18 år siden, men resultatet ble ganske likt.

– Det var også et tårnrom, så da jeg fikk spørsmål om å lage noe i denne tårnsalen, tenkte jeg umiddelbart på det verket. Og da var det nesten som om jeg lastet det ned fra en sky. Men det er noen variasjoner nå som jeg ikke hadde den gangen.