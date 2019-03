– Nordmenn snakker ikke med hverandre på bussen

Melkesjokolade deles ut og barnesangen «Olle Bolle» runger i rommet. De som synger kan ikke norsk, men om ikke lenge skal de starte et nytt liv i Norge.

Livet som venter, er ganske annerledes fra det de kjenner fra Syria.

Ulik hilsekultur

– Det var veldig vanskelig å komme til Norge og omgås nordmenn, sier norsk-syriske Bassam Minzalji.

Blant annet synes han det var rart at naboer såvidt hilste på hverandre.

Men nå har han bodd i Norge i 30 år og er mannen som skal lære de syriske flyktningene det de trenger å vite for ikke å få kultursjokk.

– Selv om man kan være gode venner, kan en hilsen være veldig kort hvis man har dårlig tid, forklarer Minzalji til kursdeltakerne.

Han illustrerer ved å bare si et kort «hei» i det han går forbi Basel Mohammed Hayek, som er en av kursdeltakerne.

– Skal vi ikke gi hverandre en klem, spør Hayek forvirret.

I den arabiske kulturen er det vanlig å stoppe opp for å hilse, selv om man har dårlig tid.

– Hadde samme situasjon skjedd i Syria ville jeg trodd at personen var sur på meg, forklarer Hayek.

– Det jeg liker mest er at folk har respekt for tiden i Norge. At nordmenn holder avtaler til avtalt tid. Det er noe vi kan lære mye av, sier han.

Dugnad og kyssing

Basel Mohammed Hayek og konen Hibba Al-ahmad deltar på kurset som skal forberede flyktninger på livet i Norge.

– Vi gir flyktningene en smakebit på den norske kulturen, slik at det blir lettere for dem å møte folk i Norge, sier Minzalji.

På kurset lærer de syriske flyktningene om klima, historie, geografi og hvordan det offentlige fungerer.

– Dette er mennesker som har opplevd mye vondt på grunn av krig. Derfor er det viktig for oss å ha dette kurset slik at vi kan dempe og justere forventningene, sier Minzalji.

​De får også høre om dugnad, at menn kan kysse hverandre på gaten og at nordmenn ikke snakker med fremmede på bussen.

– De vil kanskje føle seg veldig fremmed når folk ikke snakker til dem på bussen. Derfor vil den nye kulturen og det nye livet være svært vanskelig for noen i starten, sier Minzalji.

Under kurset illustrerer Minzalji bussituasjonen med å dele deltakerne opp i to grupper. De skal spille et rollespill hvor den ene gruppen sitter på bussen i Syria og den andre på bussen i Norge.

– I den syriske bussituasjonen satt alle og snakket om alt mulig. Mens til den norske busssituasjonen delte jeg ut mobiltelefoner og headsett, for å illustrere at folk gjerne vil sitte med sine egne tanker, forteller Minzalji.