En video som vider Trond Giske dansende med en kvinne i 20-årene på et utested i Oslo, satte i gang en voldsom debatt forrige uke.

Kvinnen som er avbildet i videoen og kvinnen som filmer, er begge ansatt i helsevesenet og er medlemmer i LO-organisasjonen Fagforbundet Sykehus og helse Oslo.

Nestleder i Fagforbundet, Knut Sandli, sendte inn en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet da videoen etter hvert spredte seg.

En av de to kvinnene har tidligere uttalt at «videoen ser verre ut enn den var» og mandag morgen sa de til NRK at de føler seg brukt i et politisk spill.

Begge sier også at ingen spurte dem hva som hadde skjedd før bekymringsmeldingen ble sendt inn.

Avkrefter politisk spill

Mandag beklager Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug at de to kvinnene har havnet «i en situasjon som de ikke selv har ønsket».

– For oss er det viktig at de to blir ivaretatt på best mulig vis. Vi er sikre på at Fagforbundet i Oslo og den lokale fagforeninga vil bidra til dette, sier Skoghaug i en pressemelding.

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug. Foto: Jan Lillehamre

Hun avviser også at Fagforbundet deltar i et politisk spill i den aktuelle saken.

– Vi har 17.000 tillitsvalgte som står sammen for våre medlemmers interesser. Våre tillitsvalgte jobber på den enkelte arbeidsplass, på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Alle disse tillitsvalgte er ikke enige om alt og vi kan gjøre ulike vurderinger av ulike saker, sier hun og legger til:

– I denne saken sier to av våre lokale tillitsvalgte at de har forsøkt å ivareta det de mente var interessene til to av våre medlemmer. Vi mener at de burde snakket med de to kvinnene før de foretok seg noe mer.

Kvinnene har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

– Forstår kvinnene

Knut Sandli skriver i en SMS til NRK at han forstår kvinnene i ettertid:

«Jeg kan godt forstå at de blir opprørte. Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg.»

Trond Giske har innrømmet at opptredenen hans i videoen var uheldig, men sa fredag kveld at videoen er brukt for «alt den er verdt», og at det åpenbart er en maktkamp.

