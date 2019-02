Mourinho hyller Kepas påståtte mytteri: – Han viser sin personliget

Det skapte overskrifter da Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga nektet å bli byttet ut på tampen av Ligacup-finalen mot Manchester City.

På sidelinjen sto Chelsea-manager Maurizio Sarri maktesløs og rasende. På et tidspunkt var Sarri på vei ut av Wembley, før italieneren snudde og kom tilbake til benken.

Etterpå nektet både Kepa og Sarri at det dreide seg om et «mytteri», og at scenene oppstod etter en misforståelse.

– Han viser sin personlighet

Chelseas mest suksessrike manager i moderne tid, José Mourinho, var i TV-studio under kampen for DAZN som fotballekspert.

HYLLER CHELSEAS KEEPER: José Mourinho synes Kepa gjorde det riktige. Foto: Lindsey Parnaby

Men i motsetning til de fleste internasjonale ekspertene som fordømte Kepas oppførsel, hyller José Mourinhos keeperens handlinger.

– Keeperen ønsket å vise sin personlighet, hans selvtillit, og ville vise at han er klar og ønsket å stå i mål under straffesparkkonkurransen. Jeg liker det, sa Mourinho til DAZN, ifølge

Mourinho forlot Chelsea etter å ha vært manager i sin andre periode i 2015. Portugiseren, som etterpå var manager i Manchester United før han ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær, hevder at han selv aldri har opplevd at en spiller har gjort et åpenbart mytteri mot ham.

– Heldigvis har jeg aldri selv opplevd noe slikt. Jeg liker ikke at Kepa satte sin manager og assistentmanager i en slik posisjon. Og lagkameraten, som var klar til å komme innpå, satte han også i en problematisk situasjon, selv om det ikke hadde noe med ham å gjøre, påpeker Mourinho.

– Tror ikke det var et opplagt mytteri

TV 2-kommentator Peder Mørtvedt tror på påstandene om at situasjonen som oppstod i ligacupfinalen på Wembley kun var en misforståelse.

– Jeg tror egentlig det var en misforståelse. At Kepa skulle foreta et så opplagt mytteri tror jeg ikke det var. Det har blitt sagt av engelske eksperter at han aldri burde få spille for Chelsea igjen. I utgangspunktet tror jeg det var en misforståelse. Jeg tror keeperen prøvde å fortelle at han var skadet. Men i England kan linjen mellom det engelske eksperter kaller heroisk innsats for å fortsette til tross for skade, og et mytteri, være hårfin, påpeker Mørtvedt overfor TV 2 Sporten.