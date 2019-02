Til tross for en vanvittig skadekrise kjempet Manchester United seg til 0-0 mot tittelkandidat Liverpool i søndagens storkamp i Premier League.

​Se høydepunkter øverst!

Med ett poeng i bagasjen er Ole Gunnar Solskjær fremdeles ubeseiret i ligaen som Manchester United-sjef, og har samtidig satt ny rekord i Premier League.

Ingen managere har tidligere tatt flere poeng på sine ti første kamper som manager i Premier League. Solskjær har tatt 26 poeng, og slo dermed rekorden til tidligere Chelsea-manager Guus Hiddink, som tok 25 poeng på sine ti første kamper tilbake i 2009.

– United risikerer et mytteri

Sky Sports-ekspert og tidligere lagkamerat av Solskjær i Manchester United, Gary Neville, er mektig imponert over det nordmannen har utrettet i sitt vikariat som manager på Old Trafford.

VIL HA SOLSKJÆR: United-profilen Gary Neville vil ha Solskjær som permanent manager. Foto: Glyn Kirk

– For tre måneder siden, og det var 0-0 på hjemmebane, ville fansen ha sunget «angrip, angrip, angrip». Nå sang de «Ole Gunnar Solskjær» gjennom hele andreomgang. Stemningen på Old Trafford har endret seg fullstendig, og Solskjær har fullstendig støtte blant supporterne, sier Neville, ifølge

Gary Neville er ikke lenger i tvil om at Ole Gunnar Solskjær bør bli fast ansatt som Manchester United-manager til sommeren.

– Han har samtlige fans i ryggen. For øyeblikket er medlemmene i klubbstyret ikke i posisjon til å gi jobben til noen andre. Dersom de gjør det, så tror jeg det blir et mytteri, slår Neville fast.

HYLLER SOLSKJÆR: Nemanja Vidic. Foto: Andrew Yates

Nemanja Vidic, som vant fem Premier League-titler og Champions League med Manchester United, kan ikke se noen andre tidligere klubbprofiler som kunne gjort en like god jobb som United-sjef som Solskjær.

– Det er vanskelig å si helt eksakt, men å vinne så mange kamper er helt utrolig. Det hjelper at han har vært i klubben i mange år. Han kjenner folkene på Carrington og kjenner spillerne. Jeg tror ingen andre tidligere United-spillere kunne kommet inn og gjort en like god jobb som Solskjær, sier Vidic, ifølge The Daily Mail.

Imponert Hangeland

TV 2-ekspert Brede Hangeland er mektig imponert over hvordan Solskjær løste skadekrisen etter pause mot Liverpool.

– Diamanten på midten ble kastet og laget kom ut til andre med Lukaku og Sanchez i kantrollene, mens den haltende Rashford helt riktig ble ofret i spissrollen der han gjorde minst mulig skade i det defensive arbeidet. United jobbet og jaget, mens Liverpools frustrasjon økte i takt med de feilslåtte angrepene, skriver Hangeland i bloggen sin.

– Salah ble nøytralisert av Shaw, Manè var usynlig, og på midtbanen klarte hverken Henderson eller Fabinho å sette tempo eller spille gjennom United-rekkene. Mot et B-preget United maktet Liverpool ikke ett kvalifisert angrep, ikke en farlig avslutning på mål, oppsummerer han.