Amalie lager smykker av kvinners underliv

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle favne så bredt, og at oppmerksomheten skulle bli så stor. Det er jeg beæret over, og jeg tenker at det sier noe om hvor viktig det er å belyse dette teamet.

AVSTØPNING: Kvinnene får vulvaen sin støpt ved at de sitter på en skål med avstøpningsmiddel i. Foto: Alone Vibe

– Måten kundene mine åpner seg opp gjør arbeidet betydningsfullt for meg, sier 24-åringen.

Også Grauengaard selv har fått et annet syn på kvinnekroppen etter at hun startet med prosjektet.

– Før følte jeg en skam for hvordan jeg så ut nedentil. I garderoben forsøkte jeg alltid å gjemme meg for de andre. Nå er jeg mye mer avslappet til hvordan jeg ser ut, og jeg er tilpass i min egen kropp. Det er nok takket være prosjektet og alle de ulike kvinnene jeg har møtt.

Stiller ut vulvaene

Det er ikke bare smykkene som er synlige i prosjektet til dansken. I tillegg til mange av halskjedene, blir gipsavstøpningene utstilt ved ulike anledninger. Reaksjonene fra publikum har vært varierende.

– Noen synes det er grenseoverskridende og ulekkert, mens andre er begeistret og synes det er fint. Det er veldig interessant å få reaksjoner fra mennesker som ikke er kunder, sier 24-åringen.