De involverte gikk på ungdomsskolen

Dødsulykke i 2002

I november 2002 omkom en 17 år gammel gutt som hadde gått inn i samme tunnel med to kamerater for å tagge på vognsett, skriver NTB.

– Ulykken har likhetstrekk med denne. Politiet holder fortsatt på med sine undersøkelser. I den grad de har behov for bistand fra Bane Nor, så har vi koblet inn en egen undersøkelses- og analyseenhet. Ulykken påvirket ikke den generelle togtrafikken, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Ulykken skjedde i en del av Bane Nors anlegg for parkering av tog på Filipstad. Området der ulykken skjedde, er sperret av med gjerder.

I en tidligere versjon av denne saken skrev TV 2 at alle de tre ungdommene gikk på samme skole. Politiet har senere gått tilbake på denne informasjonen, og opplyser mandag ettermiddag at de tre går på to ulike skoler.