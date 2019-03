Full splid om hvem som skal behandle pasientene

Brukerrådet ved Kvinneklinikken på OUS mener argumentene for at en nasjonal behandlingstjeneste skal legges til Oslo er godt faglig begrunnet og legger til at det er støttet av Endometrioseforeningen og Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Hadde denne kompetansen ligget andre steder i Norge, kunne vi støttet det. Men vi vet at ved OUS finnes det kompetanse, nyere forskning, teknologi og tverrfaglige team, sier Swärd og legger til:​

– Da synes vi det er veldig trist at det finnes et regionalt helseforetak, Helse Vest og Haukeland universitetssykehus, som motsetter seg etablering av dette senteret. Vi skjønner ikke hvorfor og det forundrer oss at et helseforetak og sykehus kan stanse prosessen. Det gjør situasjonen for disse kvinnene uholdbar.

Prisgitt fastlegen

I dag finnes ingen nasjonal behandlingstjeneste, nasjonale faglige retningslinjer eller noe pakkeforløp for pasienter med endometriose eller adenomyose. Det betyr at kvinner i høy grad er prisgitt fastlegen sin og hvor de bor, når det gjelder videre behandling.

Dette er adenomyose: Adenomyose er en tilstand hvor livmorslimhinnen (endometrie) som normalt kler livmorhulen, vokser inn i muskelveggen av livmor. Disse slimhinnekjertlene ligger vanligvis spredt i muskelveggen. Fjerning av livmor er en kur for adenomyose, dersom det ikke er mulig, kan man kun lindre og stoppe utviklingen.

– Når det er snakk om så mange kvinner, er det uverdig, sier Swärd.

– Hva ville konsekvensen vært om man fikk på plass et slikt nasjonalt tilbud?

– Konsekvensen vil være at sykdommen blir tatt alvorlig og at man får behandling. Det kan bety at du kan være i arbeid, at du kan fortsette med studier, at du i utgangspunktet kan ha et liv med livskvalitet og ikke minst at du kan få barn. Det er en pris mange kvinner betaler for å ikke få nødvendig helsehjelp.

Stor pasientgruppe

Klinikkdirektør Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus sier til TV 2 at kvinner med endometriose og adenomyose vil få et redusert tilbud dersom behandlingen sentraliseres til ett sted, fordi pasientgruppen er så stor.

– Det er ikke gjennomførbart for ett sykehus å hjelpe så mange og dermed vil det føre til at kvinnene ikke får det de faktisk trenger, sier hun og fortsetter:

Susanne Albrechtsen er klinikkdirektør ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Foto: Haukeland Universitetssykehus

– I tillegg vil alle andre sykehus miste kompetansen til å ta seg av tilstanden når man kommer over det uforberedt på operasjonsstuen. For det skjer hele tiden, på alle sykehus i Norge.

Albrechtsen forteller at alle gynekologer som opererer må kunne håndtere pasienter med de sykdommene og sier at Kvinneklinikken på Haukeland har et veletablert behandlingsopplegg for kvinner med endometriose og adenomyose.

– Vi har høy kompetanse, forskning, teknologi, tverrfaglige team med gastrokirurgi, urologi, smerteteam og røntgen og dyktige, meget erfarne operatører som tar seg av denne pasientgruppen i vår region, sier hun.

Vil løfte frem kvinnene

Albrechtsen understreker at de ønsker å løfte frem kvinner med endometriose og adenomyose slik at de får god og effektiv hjelp.

– Slik nasjonale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten fungerer i dag, er det reservert for sjeldne og/eller vanskelige sykdommer. Vi har selv en slik tjeneste på Haukeland, Nasjonal Behandlingstjeneste for Gynekologiske Fistler, sier hun og fortsetter:

– Det fører med seg at sykehus med nasjonal behandlingstjeneste skal behandle alle pasientene som hører til under diagnosen(e). Andre sykehus kan ikke velge å behandle dem selv, til tross for at en har kompetansen.

Vil ha kompetanse

Klinikkdirektøren understreker at ønsket er å ha best mulig kompetanse.

– La det ikke være noen tvil om at vårt ønske er at kompetansen skal være høyest mulig på feltet. Det kan vi sikre ved å lage en flerregional behandlingstjeneste, sier hun.

Mens en nasjonal behandlingstjeneste kun etableres ved ett helseforetak, er en flerregional behandlingstjeneste lokalisert til to helseforetak.

I 2017 søkte Haukeland om å etablere en slik flerregional behandlingstjeneste sammen med OUS, noe som ifølge Albrechtsen ikke ble noe av på grunn av uenighet innad i Helse Sør-Øst.

– Nå søker OUS om å gjøre dette alene, noe vi finner overraskende og lite hensiktsmessig for kvinner i vårt utstrakte land, sier hun.

Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen, ønsker ikke å bygge ned behandlingstilbudet der.

– Vi mener det totalt sett vil føre til et dårligere tilbud til kvinner i Norge med endometriose og ademyose, sier Albrechtsen og forklarer:

– Det siste vi ønsker er å bidra til å gjøre situasjonen til kvinner med endometriose og ademyose verre. Snarere tvert imot. En flerregional behandlingstjeneste vil hjelpe enda flere kvinner til rett tid og med rett kompetanse enn om vi samler dette i Oslo.