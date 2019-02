– Bilen er ikke funnet. Det er heller ingen mistenkte i saken. Saken etterforskes fortsatt som et grovt tyveri, skriver Øystein Stavdal Paulsen, seniorrådgiver i Øst politidistrikt, i pressemeldingen.

Varebilen ble stjålet fra Lørenskog stasjon onsdag, og politiet opplyste offentligheten om tyveriet fredag.

Bilen som er etterlyst er en sølvfarget Mercedes Sprinter. Bilen er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344.

– Vi utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet, skriver Paulsen.

Ved observasjon av bilen oppfordres det å umiddelbart kontakte politiets nødnummer på 112.

– Vi er fortsatt interessert i tips i saken. Disse kan ringes inn til tipstelefonnummer 64 81 95 99.