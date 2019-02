En video der den tidligere Ap-nestlederen danser med en kvinne på et utested i Oslo satte i gang en voldsom debatt forrige uke.

Dansevideoen ble spredd i sosiale medier, og førte til at det ble sendt bekymringsmeldinger til Arbeiderpartiet.

– Sjokkerende

Nå tar de de to venninnene som laget danseselfien, et oppgjør med det de mener har vært et politisk spill på bakgrunn av det de ser på som en helt uskyldig video. Det skriver NRK.

– Det er sjokkerende å bli brukt på denne måten for forbundets politiske interesse, sier kvinnen som figurerer med Giske i videoen til NRK.

De forteller at videoen ble spilt inn i halv to-tiden forrige helg, og at den ble delt med venner via Snapchat.

Kvinnen understreker at hun ser på det som skjedde som «helt uproblematisk».

Ble ikke spurt før varselet

Kvinnene jobber i helsevesenet og er medlemmer i LO-organisasjonen Fellesforbundet Sykehus og helse Oslo. Videoen endte hos sentrale folk der, og førte til at nestleder i Fagforbundet, Knut Sandli, sendte inn en bekymringmelding til Arbeiderpartiet.

De to kvinnene bedyrer at ingen spurte dem om hva som hadde skjedd, før varselet ble sendt inn.

Ikke lenge etter sprakk saken i VG, og et politisk kaos var i gang.

Det kulminerte med at valgkomitéen ombestemte seg og besluttet at Giske ikke blir innstilt til arbeidsutvalget og fylkesstyret i Trøndelag Arbeiderparti.

Knut Sandli skriver i en SMS til NRK at han forstår kvinnene i ettertid:

«Jeg kan godt forstå at de blir opprørte. Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg.»

Trond Giske har innrømmet at opptredenen hans i videoen var uheldig, men sa fredag kveld at videoen er brukt for «alt den er verdt», og at det åpenbart er en maktkamp.