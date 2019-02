SISTE: Politiet fikk melding omtrent klokken 7.40 fra et vitne om en blodig person et par kilometer nord for ulykkesstedet. En patrulje er i kontakt med vedkommende nå.

Politiet tror det er personen som var innblandet i påkjørselen i Luravika. Ambulanse er rekvirert til stedet.

Meldingen om stans i togtrafikken kom klokken 5.44, og årsaken skal ha vært en «hendelse» på sporet, ifølge Bane Nor.

– Vi fikk melding om en påkjørsel av en person litt før klokken halv seks i morges. Siden da har nødetatene søkt i, og rundt, toget og langs linjene. Vi har ikke funnet noen person enda, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victor Jensen, til TV 2.

Søkene langs linjen er per nå resultatløse. Vi antar at vi leter etter en skadd person, og vi oppfordrer i den forbindelse publikum til å ta kontakt om de observerer, eller har observert, en person som kan ha blitt skadd som følge av hendelsen. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) February 25, 2019

Det skal ha vært togfører som først meldte om hendelsen. Politiet har funnet en bag med eiendeler i.

– Det er også formentlig blod og blodspor i området. Vi undersøker gjenstander i bagen nå, men vi har ikke kommet i kontakt med noen personer. Første prioritet er å lete i området, sier Jensen.

Togtransporten går nå som normalt, melder Bane Nor klokken 9 mandag morgen.