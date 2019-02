Femåringen ankom Costa Rica sammen med sin familie 18. februar, ifølge landets helsemyndigheter.

Guttens mor, som heller ikke er vaksinert, tok med gutten til lege da han hadde fått et utslett.

De fikk da bekreftet at flere av guttens skolekamerater i Frankrike hadde pådratt seg sykdommen, og gutten ble satt i karantene på sykehuset da det viste seg at også han hadde meslinger, melder The Costa Rica Star.

Fem år

Ifølge landets helsemyndigheter har de ikke hatt et tilfelle av meslinger blant sine egne innbyggere siden 2006, og det forrige importerte tilfellet fant sted i 2014.

Dermed er den nå fem år lange meslingfrie perioden over for Costa Rica. Det siste tilfellet kommer kun en måned etter at Verdens Helseorganisasjon erklærte at vaksineskepsis er inne blant verdens topp ti største helsetrusler i 2019.

Myndighetene i landet jobber nå med å undersøke om noen andre kan ha blitt smittet av gutten, og kartlegger familiens bevegelser siden de ankom landet. Også franske myndigheter har blitt informert, slik at de kan undersøke om flere har blitt smittet.

Autismemyten

Et av de største argumentene til anti-vaksinasjons-bevegelsen har vært at de mener vaksiner fører til autisme.

Opphavet til den myten er en studie fra 1998, som ble gjennomført av den tidligere forskeren Andrew Wakefield. Den studien hevdet at det var en kobling mellom autisme og MMR-vaksinen, vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder.

Studien fikk bred medieomtale over hele verden, og førte til en kraftig nedgang i vaksinasjonsprosent i Storbritannia.

I 2004 ble det imidlertid avslørt at Wakefield hadde blitt betalt av et advokatfirma som hadde planer om å gå til sak mot flere vaksineprodusenter. Wakefield mistet både forskerjobben og lisensen til å praktisere som lege.

Men selv om studien har blitt ugyldiggjort, har myten om at vaksinasjon kan føre til autisme bitt seg fast. Spesielt uheldig har det vært at flere kjendiser har gått ut med sin vaksineskepsis, deriblant skuespiller og programleder Jenny McCarthy.