Leo Østigård gjør store framskritt i engelske Brighton om dagen. Men til tross for at 19-åringen nylig var på benken under en FA-cupkamp for A-laget, er han høyaktuell for en retur til norsk fotball.

Etter det TV 2 erfarer kan Strømsgodset bli neste stoppested for stortalentet fra Åndalsnes i Møre og Romsdal.

Selv ønsker ikke 19-åringen å kommentere om han har vært i kontakt med norske klubber den siste tiden, men slik TV 2 forstår det er Østigård høyaktuell for et utlån til Strømsgodset.

Vil være i kampform til sommerens VM

Selv legger ikke Østigård skjul på at Godset kan være aktuelt dersom det ender med at Brighton sier seg villig til å slippe midtstopperen tilbake til norsk fotball på lån.

Spesielt siden Østigård gleder seg til U20-VM med Norge til sommer.

– I det korte løp er det litt interessant med en retur til norsk fotball siden jeg vil få tettere kamper tettere inn mot VM. Her - på U23-laget der jeg stort sett spiller - slutter sesongen i mars, forteller Østigård.



Samtidig betyr det litt at han har blitt vist stadig mer tillit i den engelske badebyen Brighton i det siste.

– I det lange løp er det ikke sikkert at det er det smarteste å gjøre, med tanke på at jeg da drar tilbake til der jeg kom fra. Men det vil alltid være forskjellige meninger rundt dette. Så det er mye jeg må tenke på om det eventuelt skal bli noe av. Spesielt ettersom jeg vet at jeg har trent mye med A-laget her og sånt, så er det jo en risiko man må vurdere opp mot hverandre, sier han.



​Leo Østigård var i fjor utleid fra Molde til 1. divisjonsfotball i Viking fram til sommeren. Der imponerte han såpass at engelske Brighton hentet ham til England på en treårskontrakt.

Nå kan altså Østigård være på vei tilbake til Norge og norsk fotball - men denne gang trolig til Drammen og Marienlyst.



PS: Strømsgodset ved sportssjef Jostein Flo har tidligere gjort det klart at han ikke ønsker å kommentere saker om spillere på vei inn eller ut fra klubben før ting er i boks.