Det melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter sent søndag kveld.

– En patrulje kontaktet tre menn i Sandnes sentrum ved halv ni-tiden. Alle tre er kjenninger av politiet. Det ble ganske dårlig stemning da vi snakket med dem, sier operasjonsleder Brit Randulf til TV 2.

Hun beskriver av mennene var kranglete og «ufine» overfor politipatruljen, som valgte å tilkalle assistanse for å få kontroll på situasjonen. Politiet mener at de tre var ute for å henge opp materiale som markedsfører høyreekstreme aktiviteter.

– En av de tre satte seg kraftig opp, og det ble benyttet pepperspray for å få kontroll på ham, sier operasjonslederen.

Det viste seg at mannen også var i besittelse av en kniv. Han ble pågrepet for trusler mot politiet, bæring av kniv og hatkriminalitet. De to andre som var i følget ble bortvist fra Sandnes sentrum i ett døgn. En av disse ble anmeldt for bæring av kniv.

Tidligere søndag ble det hengt opp plakater med nynazistisk propaganda på Klepp på Jæren. Politiet vet foreløpig ikke om det er en sammenheng med denne hendelsen og de tre mennenes aktiviteter i Sandnes sentrum.