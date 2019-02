Mener Chelsea-Kepa må vrakes: – Han pisset på sin egen manager

Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga nektet å bli byttet ut på tampen av Ligacup-finalen mot Manchester City, og på sidelinjen sto Chelsea-manager Maurizio Sarri maktesløs.

Italieneren ble rasende og ville ha Kepa ut for å bli erstattet av Willy Caballero. På et tidspunkt var han på vei ut av Wembley, før han snudde og kom tilbake til benken.

– Det var absurde scener. Det skjer ikke i en garderobe der det bare er fryd og gammen. Det er et tegn på at ikke alt er som det skal være i Chelsea-garderoben, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sarri forklarte i etterkant at det hele var en stor misforståelse, men at den spanske målvakten reagerte på byttet på feil måte.

Kepa sier til klubbens nettsider etter kampen at det var en misforståelse og at han ikke ville gå mot Maurizio Sarri.

Mange har tatt til orde for at Kepa vrakes til onsdagens storkamp mot Tottenham, men Sarri selv sier at han må snakke med keeperen først. Mathisen mener Chelsea-manageren er nødt til å sette inn Caballero.

– Jeg tror fort Kepa sitter på benken mot Tottenham. Hvis ikke Sarri gjør det, mister han enda mer respekt. Han må statuere et eksempel. Ikke bare for Chelsea, men for hele verden. Kepa pisser på sin egen manager når han nekter å bli byttet ut. Jeg tror et keeperbytte skjer, sier han.

– Ingen vei tilbake for Kepa

Chelsea-legende John Terry mener Kepa reagerte på helt feil måte.

– Dette er definitivt ikke slutten på saken. Dette overskygger en virkelig god Chelsea-kamp. Så fort numrene kommer opp på fjerdedommers tavle, må du komme deg av banen. Som spiller må du vise respekt. Jeg forstår at han ikke vil, for det er finale og at kan ha fortalt det medisinske apparatet at han er fin. Jeg forstår frustrasjonen, men det må du takle, sier den tidligere Chelsea-kapteinen og nåværende Aston Villa-assistenten på Sky Sports.

Chris Sutton mener Chelsea må kvitte seg med Kepa, som ble hentet fra Athletic som Thibaut Courtois' erstatter før denne sesongen.

– Hvordan føler Caballero det etter dette? Kan han trene med Kepa igjen? Hvordan kan Sarri stå i garderoben og forvente at han hører etter? Det er ingen vei tilbake for Kepa, sier den tidligere Chelsea-spissen på BBC.

Sutton mener også at lagkameratene burde dratt Kepa av banen.