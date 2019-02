Politiet ble varslet om drapssiktede samme dag som Said (28) ble knivdrept

Turen inn til politihuset i Bergen sentrum tok cirka 40 minutter. Senere, da vedkommende var ankommet politihuset og var i gang med å forklare seg, ble Said drept. Da var klokken omtrent 21.30 fredag kveld.

Drapssiktede er fra før av kjent for politiet i forbindelse med både vold og trusler. Denne fredagen vet TV 2 at han var på et vorspiel sammen med en rekke bekjente. Et par av disse er, slik TV 2 erfarer, siktet for psykisk medvirkning, men ikke for dødsfølgen, ifølge politiet.

– Jobber med tidslinjen

Nøyaktig hvor lang tid det gikk fra politiet først fikk varsel via telefon, og til Said ble drept, kjenner ikke TV 2 til. Heller ikke hva som ble foretatt fra politiets side etter bekymringstelefonen, er kjent.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase i etterforskningen og vi jobber med å få alle brikker på plass og få tidslinjen så stram som mulig. Så lenge vi jobber med det vil vi ikke uttale oss om noe konkret som har med etterforskningen å gjøre, sier etterforskningsleder Tore Salvesen ved Vest politidistrikt til TV 2.

Truet en annen person

TV 2 vet at drapssiktede samme dag hadde truet en kamerat av Said. Det er denne trusselen politiet først blir varslet om via telefon. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som ledet opp til drapet på Said.

Meldinger og videomateriale er noe av det politiet nå bruker tid på å gjennomgå. I tillegg til vitneavhør og annen informasjon som kan gi en mer nøyaktig beskrivelse av hva som ledet opp mot konfrontasjonen og drapet.

Den drapssiktede, som er fetter til Said, har ikke erkjent straffskyld. Politiet sitter blant annet på en overvåkingsvideo som er en del av bevismaterialet mot mannen.

Advokat Jørgen Riple, som forsvarer drapsiktede, har sett på videoopptaket fra bensinstasjonen, men sier til TV 2 at det ikke synes klart ut fra filmen, hva som egentlig skjedde denne fredagskvelden,