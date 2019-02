Sarri raste etter keeper-mytteri – tapte finalen på straffer

Chelsea - Manchester City 0-0, 3-4 etter straffer

Avslutningen på ligacupfinalen mellom Chelsea og Manchester City ble dramatisk. City vant på straffer, men det var et keeperdrama som stjal oppmerksomheten.

Mot slutten av ekstraomgangene så det ut som keeper Kepa Arrizabalaga måtte gi seg med en skade eller krampe.

Kepa Arrizabalaga nekter å la seg bli byttet ut. Foto: David Klein

Sarri ville bytte inn Willy Caballero, men Kepa rett og slett nektet å bli byttet ut. Sarri avblåste byttet, men reagerte med raseri på sidelinjen. Han kjeftet og smelte og var på vei inn i garderobene, men snudde i døren.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sa Morten Langli i studio til Viasat.

– Det går utover autoriteten hans. Sarri mister ansikt, sa Rune Bratseth.

I påvente av straffene måtte Sarri godsnakkes med av midtstopper Antonio Rüdiger. Det endte med at Kepa sto i mål på straffene også, selv om Caballero har en bedre statistikk når det kommer til strafferedninger, noe hans tidligere lagkamerat Vincent Kompany påpekte etter kampen.

Willy Caballero kom aldri nærmere enn sidelinjen. Foto: David Klein

– Det var en stor misforståelse. Jeg trodde Kepa hadde krampe og ville ha Caballero på banen, men Kepa ville gi meg beskjed om at han var OK. Han hadde rett, men oppførte seg feil, sa Sarri på etterpå.

– Jeg må snakke med ham, fordi han må forstå at han kan komme i trøbbel – spesielt med dere i media. Jeg trodde han var skadet. Derfor ville jeg ha Caballero på banen, men legen forklarte at det ikke var krampe, sa Sarri.

Han ble spurt om Kepa nå vil bli straffet.

– Jeg må snakke med ham for å få klarhet nå som jeg har forstått situasjonen.

Sarri sa videre at han var fornøyd med forestillingen og at laget forbedrer seg. Italieneren er under press i jobben som Chelsea-manager. Det er blitt spekulert i om resultatene mot City og Tottenham onsdag kan avgjøre hans skjebne.

Vincent Kompany løftet til slutt trofeet. Foto: David Klein

City vant straffesparkkonkurransen

Jorginho åpnet ballet med å bomme på en meget svak straffe, før Ilkay Gündogan sendte Kepa feil vei. César Azpilicueta plasserte sin straffe pent i krysset, mens Kepa slapp inn en svak straff fra Sergio Agüero mellom hendene. Deretter scoret Emerson, før Kepa gjorde opp for seg ved å redde forsøket til Leroy Sané.

Så skjøt David Luiz i stolpen, Bernardo Silva scoret, før Eden Hazard chippet i mål. Raheem Sterling satte inn den avgjørende straffen og sørget for den fjerde ligacuptittelen til City de siste seks sesongene.​