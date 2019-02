Søndagens kamp mot Liverpool ble et eneste stort skademareritt for Ole Gunnar Solskjær. Fire nye navn - Matic, Herrera, Lingard og Mata - ble lagt til på skadelisten.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland spår oppvaskmøte i Manchester United.

– Det forundrer meg litt at det kommer nå. De burde klart å justere den treningsmengden og gjort spillerne vant med den typen belastning, men her kommer det til å bli oppvaskmøte. Alle mann på jobb tidlig i morgen tidlig, for å finne ut hva det er som skjer, og hvordan de kan friskmelde flest mulig snart, sier Hangeland.

Fire skader

Kort tid før søndagens kamp pådro Nemanja Matić seg en skade på trening og er ute i flere uker fremover.

Og i løpet av de første 45 minuttene mot Liverpool måtte Solskjær gjøre sine samtlige tre bytter da Ander Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard alle måtte ut med skade.

I tillegg måtte United spille med en skadet Marcus Rashford da alle byttene var brukt opp.

– Vi kommer til å klare oss

Dermed har Solskjær en lang skadeliste før onsdagens kamp mot Crystal Palace. Men på spørsmål om hvilket lag han skal stille med da, viste ikke United-manageren tegn til bekymring.

– Et sterkt et, svarer Solskjær med et stort smil før han fortsetter:

– Vi har gode spillere som kommer inn som har lyst å spille. Du så det i dag, Scotty (McTominay) synes jeg var strålende i dag, Andreas kom utpå og gjorde det veldig bra. Så vi kommer til å klare oss bra.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Solskjær håndterer spørsmålene rundt skadesituasjonen på en korrekt måte.

– Det er strålende gjort synes jeg. Det viser en sånn tiltro til de andre som skal komme inn, at det gjør det laget bedre. Det gjør de spillerne bedre bare ved å kjenne den, jeg holdt på å si, kjærligheten fra manageren. Det betyr noe, og det er ganske sterk kontrast til det man har sett tidligere i hvert fall, sier Thorstvedt.

– En annen ting er hva som skjer i ukene fremover

Jesse Lingard måtte ut etter bare 20 minutter på banen mot Liverpool, og ble trolig for tidlig friskmeldt etter skaden han pådro seg mot Paris Saint-Germain. Hangeland mener Solskjær tok de riktige avgjørelsene mot Liverpool.

– Når du ser det utenfra kan du kanskje tenke at «hvorfor kom Lingard inn?», fordi Lingard slet og endte med å gå ut med skade igjen. Der er det viktig å huske på at der lener Ole Gunnar seg på det medisinske apparatet, der ser han legen i øynene og så spør han «er han klar til å komme inn, eller er han ikke?». Og dette er ting som man ikke kan ha fullstendig kontroll over, så det er en tilnærmet feilfri gjennomført kamp for Solskjær under ekstremt vanskelige omstendigheter, sier Hangeland.

Hvorfor United-spillerne faller som fluer om dagen stilles det spørsmål ved. Noen mener det er spillestilen Solskjær har tilført laget som gir for stor belastning og er årsaken til de mange muskelskadene United-spillerne har hatt den siste tiden.

– Det handler om kvalitet i alle ledd, og her er det sjelgranskning hos medisinerne hos Manchester United. For dette blir sånn «hva kan vi lære av dette her?». For en ting er denne matchen, en annen ting er hva som skjer i ukene fremover, påpeker Erik Thorstvedt.