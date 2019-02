Én av de tre personene som er involvert i ulykken er bekreftet omkommet, opplyser Oslo-politiet.

– En person som ble hentet ut av tunnelen ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, til TV 2.

De to øvrige personene er innlagt på Ullevål universitetssykehus med kritiske skader, opplyser operasjonslederen.

De tre personene kom i kontakt med en strømførende kilde inne i tunnelen. Det er uklart hvorfor de tre befant seg inne i tunnelen.

– De er ikke ansatt på jernbanen. De har trolig tatt seg over et gjerde og gått inn i tunnelen, men vi vet foreløpig ikke hvorfor de har gjort det, sier Pedersen.

Innsatsleder på stedet, Tore Barstad, sier at politiet nå jobber med å finne ut hva som har skjedd. Kriminalteknikere er sendt til åstedet.

– Naturlig nok har ingen vært vitner til dette. Det er et avsperret område og de involverte i hendelsen har heller ikke latt seg avhøre, sier han til TV 2.

Politiet meldte først at disse to personene var fraktet til sykehus. Deretter ble en tredje person hentet ut av tunnelen. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet.

Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor, opplyser til TV 2 at ulykken i utgangspunktet ikke vil få konsekvenser for den øvrige togtrafikken i Oslo.

– Vi jobber nå med å bistå politiet med opplysninger de måtte trenge i den videre etterforskningen, sier han.