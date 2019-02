– Så tannløst at Klopp må være rasende

Se sammendrag i vinduet øverst!

På Old Trafford klarte de røde fra Merseyside bare å komme til én avslutning på mål.

– Det er så tannløst at jeg tror Jürgen Klopp er rasende over prestasjonen, sier Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

– Liverpools maksnivå er noe helt annet enn det vi så her, følger Erik Thorstvedt opp.

Liverpool ble frustrert av et kompakt Manchester United-forsvar. Til tross for at de hadde klart mest ball, uteble sjansene for Klopps menn.

– I utgangspunktet er det helt OK å ta poeng på Old Trafford. Men det må være bekymringsverdig for Klopp å se den trenden i mangelen av kvalitet, kraft og energi i angrepsspillet som de har på sitt beste. Der begynner det å bli litt å tenke på for ham, slår Hangeland fast.

Klopp: – Rytmen forsvant

Selv forklarer den karismatiske tyskeren angrepssvikten med skadene som hopet seg opp.

– Det var vanskelig. En jevn kamp. Vi startet veldig, veldig bra og gjorde akkurat som vi ønsket. Så startet skadekrisen. Det førte åpenbart til at rytmen forsvant. Vi mistet rytmen, men fant den ikke igjen. Det var en kamp uten høydepunkter. Det var ett poeng vunnet for Manchester United, mens vi tapte to. På dager United er mulige å slå, må de slås, men vi gjorde ikke det, konstaterer Klopp i intervjusonen etter kampen.

– Det føles bare ikke verdensklasse for øyeblikket, men det er greit. Vi har ett poeng mer enn før kampen og det er et nytt oppgjør på onsdag, fortsetter Klopp, og sikter til hjemmekampen mot Watford.

– Urovekkende

Dagens kamp er i sterk kontrast til det motsatte oppgjøret i desember, riktignok med José Mourinho som United-manager.

Den gangen hadde Liverpool totalt 36 skudd. Elleve av dem traff mål.

Thorstvedt slår fast at det er uvant å se Liverpool spille som i dag.

– De pleier å ha mange skudd fra gode posisjoner, men her var det helt, helt tomt. Det er urovekkende med tanke på fortsettelsen. De leder Premier League, men spillet er ganske mye dårligere enn rivalens, mener Thorstvedt.

Hangeland spør seg selv om Liverpool nå får betale for sin svært energikrevende spillestil.

– De har spilt slik hele sesongen, og det spørs om det begynner å koste litt etter hvert. Det er ting som tyder på det. Det som forsvinner først når en dropper fra 95 til 100 prosent, er det kreative, eksepsjonelle, gnisten og det siste, lille ekstra, forklarer den tidligere Fulham-stopperen.