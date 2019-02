Emmen-Vitesse 0-3

Martin Ødegaard har virkelig begynt å finne seg til rette i nederlandsk fotball.

Søndag scoret han et vakkert, og svært freidig, frisparkmål borte mot Emmen.

Det sto allerede 1-0 til Vitesse da de fikk frispark fra langt hold. Ødegaard steg frem for å ta det, men alle, inkludert Emmens målvakt, forventet et innlegg.

Det fikk Real Madrid-eiendommen med seg. Istedenfor å legge inn skrudde han ballen forbi en flaksende Kjell Scherpen i Emmen-buret.

Frisparkmålet var Ødegaards syvende mål i Vitesse-trøyen, og hans femte seriemål for sesongen.

Like etter trodde nordmannen at han hadde scoret sitt andre mål for dagen, men målet ble annullert av VAR for en marginal offside i oppbyggingen av angrepet.

Det spilte imidlertid ingen rolle. Vitesse vant kampen 3-0 etter en sen scoring av Navarone Foor, og beholder 5. plassen på tabellen.