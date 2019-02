«En krigserklæring fra Trond Giske»

TV 2 har vært i kontakt med en rekke av Arbeiderpartiets ordførere rundt om i landet.

Vi har spurt hva de synes om medieoppmerksomheten rundt Trond Giske og bekymringsmeldingen mot ham, og om den påståtte maktkampen mellom partileder Jonas Gahr Støre og Giske.

I et direktesendt intervju med TV 2 fredag kveld nektet Trond Giske å gi en tillitserklæring til Støre. Tidligere samme dag sa Støre at han ikke lenger hadde tillit til Giske.

En Ap-ordfører, som ikke ønsker å stå frem med navn, beskriver situasjonen slik:

– Det er en krigserklæring fra Giske å ikke ville si at han har tillit til Støre. Det er svært umusikalsk. Det er tydelig at han vil utfordre makten til Støre.

Steinar Kyrvestad, Ap-ordfører i Valle i Aust-Agder, mener også at Giskes uttalelser må tolkes som at han ikke støtter opp om Støre.

ØDELEGGENDE: Steinar Kyrvestad mener den siste Giske-saken er ødeleggende for Arbeiderpartiet. Foto: Privat/Skype

– Jeg oppfatter intervjuet med Giske som at han ikke har tillit til dagens leder av Arbeiderpartiet. Det synes jeg er synd. Det er dårlig for partiet, og nå trenger vi et parti som støtter opp om lederen, sier han til TV 2.

– Jeg synes at den situasjonen Arbeiderpartiet og Giske nå har vært i, vitner om dårlig dømmekraft og om dumskap. Og det som er ille med dumskap, er at det ofte ikke er noe å gjøre med, fortsetter han.

Kyrvestad mener fokuset på Arbeiderpartiet de siste dagene ødelegger for partiet, også på lokalt nivå.

– Vi skal inn i en valgkamp nå som er viktig for oss, og dette ødelegger det lokale engasjementet, mener han.

– Viser veldig dårlig dømmekraft

Det var en video av Trond Giske som gjorde at Trøndelag Ap valgte å vrake ham til en rekke verv. På videoen, som ble filmet på et utested i Oslo forrige helg, sees Giske dansende med en kvinne i 20-årene. Kvinnen har uttalt til NRK at «videoen ser verre ut enn den var».

Fylkeslagets valgkomité vedtok i et ekstraordinært møte fredag at Giske likevel ikke innstilles til verv i arbeidsutvalget og fylkesstyret i Trøndelag. Bare to dager før hadde den samme valgkomiteen innstilt Giske til disse vervene.

Flere Ap-ordførere sier til TV 2 at de mener Giske utviste dårlig dømmekraft ved å stille opp på videoen.

– Hadde det vært hvem som helst andre i den videoen, så hadde ingen reagert. Giske viser veldig dårlig dømmekraft når han setter seg i en slik situasjon, mener Helge Sandåker, ordfører i Marnadal i Vest Agder.

– Videoen i seg selv er ikke så alvorlig. Men at Giske ikke greier å styre seg bedre er uheldig, sier Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen i Agder Ap.