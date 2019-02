Arsenal vant enkelt og tok tilbake fjerdeplassen

Arsenal-Southampton 2-0

Arsenal hadde få problemer med å slå Southampton på Emirates.

Tidlige scoringer av Alexandre Lacazette og Henrikh Mkhitaryan la grunnlaget for en behagelig søndag ettermiddag for Arsenal og manager Unai Emery.

Pierre-Emerick Aubameyang og Mesut Özil startet begge på benken, men fikk begge kom inn på stillingen 2-0 i andreomgang.

Seieren sender London-laget forbi Manchester United, som samtidig spilte 0-0 mot Liverpool, og opp på den forgjettede 4. plassen.

Southampton blir på sin side værende under streken på en 18. plass, men har kun ett poeng opp til trygg grunn.

Tidlig Arsenal-scoring

Nathan Redmond fikk kampens første store sjanse da han kom alene med Bernd Leno etter fem minutter.

Tyskeren kom seg ut og reddet Southampton-angriperens avslutning med brystkassen, og i stedet kunne Arsenal angripe.

Ballen nådde etter hvert Henrikh Mkhitaryan som klinket til fra rundt ti meter. Skuddet var håpløst, men fant Alexandre Lacazette på bakerste stolpe. Franskmannen sto helt fri og satte enkelt inn 1-0.

Spissen må stå over begge oppgjørene mot Rennes i Europaligaen på grunn av det røde kortet han pådro seg borte mot BATE Borisov. Derfor ble trolig han valgt fra start i denne kampen istedenfor spisskollega Pierre-Emerick Aubameyang, som vil få mye ansvar på sine skuldre i Europa fremover.

Lacazette løp uansett i armene på gaboneren som kastet seg inn i jubelscenene fra benken.

Arsenal utnyttet bortelagets feil

Bortelaget startet egentlig kampen bra, og de fortsatte å kjøre på til tross for baklengsmålet. Stuart Armstrong og Matt Targett fikk begge hver sin gode mulighet til å utligne, men henholdsvis Sead Kolasinacs skulder og Lenos hansker sto i veien.

Men bakover så de svært rufsete ut. Og da de ikke klarte å sette egne sjanser endte det i stedet med baklengs – enda en gang.

Slurvete forsvarsspill ga Arsenal og Alex Iwobi ballen høyt i banen. Nigerianeren fant til slutt Mkhitaryan innenfor 16-meteren og armeneren satte sikkert inn Arsenals andre scoring for dagen etter bare ett kvarters spill.

Etter 40 minutter burde det stått 3-0. Et innlegg havnet i beina på Kolasinac som dro seg mesterlig forbi to spillere før han uselvisk serverte Lacazette på tre meter. Franskmannen skulle bare trille inn sitt andre for dagen, men blåste i stedet ballen høyt over.

Like etter avsluttet spissen bedre, men Angus Gunn var med på notene.