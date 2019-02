Solskjær sikret poeng til tross for store skadeproblemer

– Et rent bur er fint, for dette er ikke et enkelt sted å komme til. Men vi kom ikke til like mange sjanser som vi hadde likt, og er skuffet over at vi ikke vinner kampen, sier Liverpool-spilleren til Sky Sports etter kampen.

Med uavgjort tok Liverpool tilbake serieledelsen, mens United nå ligger på en femteplass etter Arsenal-seier over Southampton. At Solskjær forblir ubeseiret som United-manager etter søndagens kamp, imponerer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Denne kampen her, med tanke på om Ole Gunnar skal beholde jobben, betyr mye, mye mer enn en borteseier mot for eksempel Fulham. Dette var en kamp der mange ting jobbet mot ham, og han måtte ta hensyn til mange negative faktorer. Det greide de, og det var imponerende, sier Thorstvedt.

Thorstvedt var derimot ikke særlig imponert over det Liverpool presterte.

– Liverpools maksnivå er noe helt annet enn det vi så her, sier Erik Thorstvedt.

Det er fotballekspert Brede Hangeland enig i.

– Liverpool har et på papiret mye bedre lag, men de har bare én avslutning på mål. Det er så tannløst at jeg tror Jürgen Klopp er rasende over prestasjonen, sier Hangeland.

Skummel start

Mye nerver og følelser rundt United-Liverpool-oppgjør, og nervene hadde tatt litt overhånd for Ashley Young.

Bare sekunder etter at dommer Michael Oliver hadde blåst i gang kampen, sendte Young avgårde en bakoverpasning av svak karakter i retning de Gea. United-målvakten var våken og fikk en hånd på ballen like foran Liverpools Firmino. Men ettersom ballen kom fra Young ble det dømt tilbakespill og frispark til Liverpool inne på Untieds banehalvdel.

Vertene slapp med skrekken i det Milner skjøt rett i muren.

Skadetrøbbel

I forkant av kampen opplyste Solskjær om at Nemanja Matić er ute med skade i flere uker.

Mot Liverpool fikk United-manageren mer å bekymre seg over. 20 minutter ut i kampen måtte Ander Herrera ut med skade. Inn kom Andreas Pereira.

Dermed manglet Solskjær to av midtbanetrioen han har vært tro mot siden han tok over som manager i desember 2018.

Men det stoppet ikke der. Få minutter etter at Herrera forlot gressmatten viste Juan Mata tegn til at han også måtte ut med skade. Jesse Lingard gjorde seg klar, og på kun 25 minutter hadde Solskjær blitt tvunget til å gjøre to tidligere bytter.

Også Liverpool måtte gjøre et tidlig bytte da Firmino tråkket over og måtte ut med skade. Inn kom Daniel Sturridge for gjestene.

– United er svekket, nå er også Liverpool svekket, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker i det Firmino hinket av banen.

Skadeomgang

For United var Lingard kanskje friskmeldt for tidlig etter skaden han pådro seg mot Paris Saint-Germain. For 20 minutter etter at han kom inn for Herrera, måtte midtbanespilleren også ut med skade. Og i det Alexis Sánchez entret den solfylte gressmatten, hadde Solskjær gjort alle sine bytter før pause.

– Det er lagt til fire minutter. Det er et bilde på situasjonen på Old Trafford, sier Alsaker om tilleggstiden i førsteomgang.

Skadene gjorde at fotballen kom i skyggen de første 45 minuttene av kampen. Få sjanser, mange frispark og lite finspill preget førsteomgang. Lagene gikk til pause på 0-0.

United-kontroll

Andreomgang var preget av skadeproblemene fra førsteomgang, og for United var det kritisk med en haltende Marcus Rashford på banen - men ingen flere bytter igjen.

Utover i omgangen forsøkte Liverpool å angripe mer, uten at det resulterte i det helt store. Gjestene fikk ikke angrepsspillet til å sitte, mens United hadde god kontroll de første 20 minuttene av andreomgang.

I det klokken passerte 70 minutter tok Jürgen Klopp det grepet han hadde mest tro på skulle påvirke sluttresultatet. Henderson gikk ut, og Shaqiri kom inn.

I det 74. minutt gikk ballen i mål for United da Matip var uheldig og satte ballen i eget mål. Men det ble blåst for offside på Uniteds Smalling. Dermed slapp Liverpool-stopperen slapp med skrekken og det sto fremdeles 0-0 med ti minutter igjen av ordinær tid.

Uavgjort

Klopps siste bytte var å ta ut Salah og sette innpå Origi og det på et tidspunkt da kampen hadde begynt å ta seg opp. De siste minuttene var det åpenbart hvor mye kampen betydde for de 22 spillerne på Old Trafford.

Men det endte målløst og 0-0, noe som nok føltes som en seier for skaderammede United, mens Liverpool nok skulle ønske at de hadde dratt hjem med tre poeng i kofferten i kampen om seriegullet.