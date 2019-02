Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ble tvunget til å gjøre alle sine tre bytter på 40 minutter mot Liverpool.

Det endte til slutt målløst på Old Trafford.

Ander Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard har i tur og orden blitt byttet ut. Lingard kom inn for Mata tidligere i omgangen, mens Andreas Pereira og Alexis Sánchez kom inn for henholdsvis Ander Herrera og Lingard.

– Hva er forskjellen Ole Gunnar Solskjær har introdusert i Manchester United? Høyt tempo og intensitet i presspillet. Det gir ofte utslag i muskelskadeproblematikken. Vi så det med Mata, Ander Herrera og Lingard, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Ole Gunnar Solskjær uttalte før kampen at Lingard ikke var tilgjengelig for 90 minutter på grunn av skaden han fikk mot Paris Saint-Germain, men han ble sendt inn med nesten 70 minutter igjen å spille. Innhoppet varte bare drøyt et kvarter for den engelske landslagsspilleren.

– Det er lett å si i etterkant at han kom inn for tidlig, men han burde aldri vært på. Det er ikke Solskjærs beslutning, det er det medisinske apparatet og spilleren selv. Bare spør kollegaen på motsatt side hvordan det var da han tok over Liverpool. Han kom også med jagepresset, og det tok ikke mange uker før de falt som fluer der også, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

OVERTRÅKK: Roberto Firmino måtte ut med det som så ut til å være et overtråkk. Liverpool-spissen spilte minuttene etter at han skadet seg. Foto: Phil Noble

Marcus Rashford så også ut til å slite med en skade i store deler av førsteomgang, men alle byttene er gjort.

– Han er fortsatt på, men det har ikke sett bra ut. Vi trodde ikke han fortatt skulle være på, for det så ikke bra ut lenge. Så dro han plutselig av gårde i full spurt, men han ser ut til å være på 85 prosent, sier Erik Thorstvedt.

Roberto Firmino leaving Old Trafford on crutches #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) 24. februar 2019

Liverpool-manager Jürgen Klopp har også gjort ett bytte, for Roberto Firmino gikk av med et overtråkk og ble erstattet av Daniel Sturridge.

Det mest overraskende med Solskjærs laguttak var at Nemanja Matic ikke var med. Serberen kommer til å være ute i flere uker, bekreftet Solskjær før kampen. Anthony Martial er også ute med skaden han pådro seg mot PSG.

Scott McTominay tok plassen til Nemanja Matic i startoppstillingen.