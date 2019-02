– Bilen er ikke funnet. Det er heller ingen mistenkte i saken, opplyser seniorrådviger i politiet, Øystain Stavdal Paulsen, i en pressemelding.

Politiet etterforsker saken som grovt tyveri, og hovedhypotesen er at det er et biltyveri, og ikke at den eller de som stjal bilen var ute etter lasten. De kan imidlertid ikke utelukke at det var giften gjerningspersonen var ute etter.

Bilen som er etterlyst er en Mercedes Sprinter som ble stjålet fra Lørenskog stasjon. Bilen er en 2018-modell med registreringsnummer CV 8834

Sjekker overvåkingsbilder

Politiet har jobbet med saken gjennom natten, og arbeidet fortsetter søndag morgen.

– Vi har blant annet innhentet videoovervåking, samt bearbeidet tips som har kommet inn. Innhenting og gjennomgang vil fortsette utover søndagen.

Politiet har foretatt flere avhør, og vil fortsette med dette søndag. De vil ikke kommentere hva som kommer fram i disse avhørene, eller hvem som avhøres.

Politiet ber publikum om tips i saken. Disse kan ringes inn på telefon 64819599. Hvis noen skulle observere bilen, eller mistenkelige gjenstander som kan være bilens last, bes de om å ringe nødnummeret 112.

– Vis stor forsiktighet

– Vi utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet

Plastbeholderen som inneholder cyanid er liten, hvit, og har rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket. Merkingen skal indikere at innholdet er giftig.​

Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning.

Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge. Pusten lukter gjerne av blåsyre, en lukt som minner om bitre mandler.

Politiet sjekket lørdag kveld ut en konkret adresse på Romerike. Dette ga ikke noe resultat, og stedet er sjekket ut av saken. Politiet vil heller ikke kommentere hvorfor denne adressen var interessant.