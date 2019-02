Se høydepunktene fra Puels siste kamp i vinduet øverst!

Både Mirror og The Telegraph meldte søndag formiddag at Puel har fått sparken av Leicester-styret. Bekreftelsen kom like etterpå fra klubben selv.

Førstelagstrenerne Mike Stowell og Adam Sadler tar over ansvaret midlertidig.

Franskmannen forlater «revene» i fritt fall. Leicester har ikke vunnet en kamp siden 1. januar, og har tapt seks av sine siste sju.

Puels siste kamp som manager for klubben ble det grusomme 1-4-nederlaget hjemme for Crystal Palace.

57-åringen tok over Leicester i oktober 2017. Han ledet klubben til niendeplass i sin første sesong, og forlater dem på tolvteplass.

Før Leicester var Puel manager for Southampton. Også der fikk franskmannen sparken.

– Er ikke overrasket

TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre er ikke overrasket over at Puels tid i Leicester nå er over.

– Han har vært en «dead man walking» lenge. Det har vært misnøye uansett hva han har gjort. Han har gjort det bra mot topp seks-lag, men selv det har liksom ikke vært bra nok, sier Myhre.

– Han forsøkte å endre en spillestil, noe som alltid er vanskelig. Han ønsket å ta Leicester et steg videre, men de slet mot de nest beste. I tillegg har han satt ut Vardy av laget noen ganger, noe som er litt gambling.

Puel var Leicesters andre permanente manager siden Claudio Ranieri fikk sparken sesongen etter ligagullet. Myhre er skeptisk til trenersparkingene i Leicester de siste sesongene.

– De fortsetter i en gate der de sparker mange, noe jeg ikke nødvendigvis tror er den rette måten å gjøre det på. Det er bra for en klubb som Leicester å ende midt på Premier League-tabellen.