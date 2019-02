Frykter Giske-offensiv skal føre til «stygg batalje»

«Vi kan ikke bli uglesett» og «nå bør Trond ligge lavt».

Det sier personer som er blitt regnet som en del av Giskes støttespillere.

Trøndelag Ap har vært en maktbastion, og Trondheim har vært omtalt som et politisk utstillingsvindu for Arbeiderpartiet.

Nå frykter flere at en offensiv Trond Giske i konflikt med Jonas Gahr Støre skal svekke Trøndelag Ap og føre til at de blir en «uglesett trønderflokk», slik en Ap-politiker beskriver det.

– Vi må ikke settes i en posisjon hvor vi må velge mellom Jonas Gahr Støre og Trond Giske. Det vil bli en stygg batalje ingen er tjent med, sier en kilde.

TV 2 har de siste dagene gjennomført en rekke kildesamtaler i Arbeiderpartiet.

Angrep

I et TV 2-intervju fredag kveld valgte Giske å gå til det Ap-kilder omtaler som et «angrep» på Jonas Gahr Støre. De mener Giske-intervjuet for første gang viser hvor kjølig forholdet faktisk er mellom dagens Ap-leder og den tidligere Ap-kronprinsen.

I intervjuet nektet Giske å gi Støre en tillitserklæring.

– Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har, til vi har en ny, sa Giske til TV 2.

– Det er et bredt parti, vi har ulike saker og meninger, og jeg tenker at Jonas og jeg nok ikke er de som alltid står hverandre nærmest, sa Giske til TV 2 i et intervju etter TV-sendingen, og uttalte at det åpenbart er en maktkamp.

Støre har i etterkant ikke ønsket å kommentere intervjuet.

«Jævlig forbanna»

– Intervjuet viser at Trond er jævlig forbanna, sier en kilde.

– Det er jo en maktkamp, fordi de ikke liker hverandre etter det siste året. Trond føler seg urettferdig behandlet og Jonas er dritt lei av at sakene knyttet til Trond, sier en annen kilde i stortingsgruppa, som samtidig understreker at en lederstrid er oppkonstruert.

– Han får aldri sentrale, nasjonale verv igjen, sier en sentral Ap-politiker.

– Det er en krigserklæring fra Giske å ikke ville si at han har tillit til Støre. Det er umusikalsk. Det er tydelig at han utfordrer makta, sier en tredje kilde, som understreker at dette ikke er en kamp mellom Ap sentralt og Trøndelag.

Lørdag tok Gunnar Tore Stenseng, faren til Arbeiderpartiets mektige partisekretær Kjersti Stenseng, til orde for Arbeiderpartiet må bytte partileder så snart som mulig. Trond Giske bør bli partileder, uttalte den mangeårige ordføreren til TV 2.