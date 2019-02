Ole Ronny Johansen var på bytur med familien da en stor elg kom løpende nedover en av bygatene midt i Hamar sentrum.

Fullt firsprang

– Vi hadde vært ute og handlet klær, og jeg sto med telefonen for å betale et fastelavensris med Vipps. Da la vi plutselig merke til elgen, forteller Johansen.

Han sørget først for at datteren (3) stod på trygg avstand, før han hentet opp mobilen for å filme.

– Jeg rakk egentlig ikke å tenke så mye, det gikk veldig fort, sier Johansen.

Samboeren til Johansen er dyrepleier, og ringte til Viltnemnda med en gang.

Krasjet i vindu

På videoen ser man flere mennesker i gatene. Ingen av dem rekker å reagere noe særlig på det de ser.

Elgen, som trolig var forvirret eller skremt over å plutselig befinne seg i et støyende bymiljø, løp til slutt inn i et vindu.

– Den løp inn i et hjørnevindu hos en eiendomsmegler nederst i gata. Så forsvant den, sier Johansen.

Innlandet politidistrikt fikk noen telefoner fra folk som hadde observert elgen.

​– Vi fikk inn noen meldinger på det og varslet Viltnemnda. Situasjonen løste seg imidlertid uten av verken vi eller Viltnemnda trengte å rykke ut, sier operasjonslederen til TV 2.