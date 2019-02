– Jeg vil gjerne få med noen unge friske krefter med kapital, krefter og visjoner. Det er på tide å rydde litt i livsverket sitt, sier Rustberggard til TV 2.

Rustberggard har vært en markant investor i Hemsedal og Gol.

Ifølge Hallingdølen, som først omtalte saken, har 77-åringen investert i store prosjekt siden 1960-tallet og var i 2005 involvert i over 40 selskap.

Eier 90 prosent

Stavkirken som nå selges ble bygd på 1980-tallet og ble vigslet i 1994.

– Det har vel gått 150 år siden sist noe slik var til salgs, sier 77-åringen.

Torbjørn Rustberggard sier at han er innstilt på å gi kommunen en god pris dersom de vil kjøpe hele eller deler av kirken. Malin Johansen / TV 2

Rustberggard eier ifølge lokalavisen 90 prosent av aksjene i stavkirken. Resten er fordelt på småaksjonærer.

Stavkirken er en tro kopi av Gol stavkirke som ble bygget på 1100-tallet og har fått navnet Gol nye stavkirke. Kirken ligger i Gol i Hallingdal og er del av en rekonstruert middelalderpark med navn «Gordarike».

Den originale stavkirken ble flyttet til Norske Folkemuseum på Bygdøy i Oslo i 1885.

Generasjonsskifte

– Jeg er 77 år og har etablert en del bedrifter i Hemsedal og Gol. Sønnen min overtar aktiviteten i Hemsedal, men på Gol må jeg finne en arvtaker som vil ta mine visjoner videre, sier Rustberggard.

Han håper enten Gol kommune eller en annen investor vil være med å investere mer penger i middelalderparken.

– Stavkirka står som et sentrum og viktig element i Gordarike. Jeg har sendt en forespørsel om kommunen er interessert i å kjøpe seg inn som aksjonær.

– Hva slags prisklasse er det snakk om?

– Kirken og tomta har en teknisk verdi på 20 millioner, men det er det ikke snakk om. Jeg har gitt signaler til Gol kommune om at de de skal få en god pris.

Bygge ut

– Det viktigste er at jeg vil benytte et salgsbeløp til å kan få Gordarike til å bli enda bedre. Jeg søker etter en partner og kjøper som er villige til å ikke bare investere for penger, men ta del i en videre utvikling, sier 77-åringen.

Men de som ønsket å flytte stavkirken, kan bare glemme det.

– Finansielle investorer vil kanskje by på hele kirken, men det er ikke det som er mest interessant for meg. Det er uaktuelt å flytte den, sier Rustberggard.