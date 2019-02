– Slik det ser ut nå vil huset brenne ned. Vi jobber med å hindre at brannen sprer seg, og det ser ut til å gå bra, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Øystein Eikedalen til TV 2.

Meldingen om brannen kom klokka 20.34 lørdag kveld. Det nærmeste huset ble evakuert.

– Status sent lørdag kveld er at vi frykter at en kvinne kan befinne seg inne i huset. En mann i 50-årene er kjørt til sykehus, og han vil bli overført til sykehuset i Skien, sier operasjonslederen.

Han skal ha brannskader, men det er så langt ikke kjent hvor omfattende disse er.

Flere personer blir avhørt i forbindelse med brannen, men det er så langt ikke kjent hvordan den oppsto.



Totalt er syv personer registrert på adressen. Politiet har ikke mistanke om at flere personer kan befinne seg inne.