Torsdag kveld var det sprintfinale i ski-VM i Seefeld. Mens mange nordmenn så Johannes Høsflot Klæbo sprinte inn til gull, ble flere i Tjeldsund i Nordland strømløse med svarte tv-skjermer.

Årsaken? En havørn som hadde satt seg på en høyspentmast, like utenfor gården til Rune Sandvik og familien.

– Jeg var ute, og så at en havørn satte seg i strømstolpen rett ved fjøset. Det kom et smell, før strømmen gikk, forteller Sandvik til TV 2.

Han ba datteren, Ida Marie Sandvik (15), om å komme ut for å filme havørnen.

Det var Fremover som først omtalte saken.

SATT FAST: Havørnen ble sittende fast i toppen av masten. Foto: Hålogaland Kraft/Facebook

– Kraftig smell

Like etter at 15-åringen tok opp mobilen og zoomet inn på havørnen, sendte kraftselskapet strøm gjennom ledningene for å få dem i gang igjen.

– Og i det øyeblikket hører vi et skikkelig høyt, kraftig smell. Strømmen gikk rett gjennom ørnen, forteller pappa Rune.

Havørnen døde ifølge Sandvik momentant, men ble hengende fast i masten.

– Det var veldig spesielt å se. Ida Marie synes det var ganske trist at en så flott fugl endte livet på denne måten, men samtidig var vi lettet for at den ikke led, sier Sandvik.

Familien fikk etter hvert kontakt med Hålogoland Kraft, som rykket ut for å hente ned den døde fuglen.

– Jeg prøvde å ringe dem flere ganger, men kom ikke gjennom. Det var fordi det var så stor pågang fra kunder som var strømløse akkurat under VM-innspurten. Til slutt kom jeg gjennom og fikk gitt beskjed om at det var ørnen som forårsaket problemene, sier Sandvik.

Se videoen øverst i saken (husk lyd!).

Vil beholde ørnen

Etter at havørnen ble hentet ned, fikk familien se på dyret på nært hold.

STOR ØRN: Ida Marie holder den døde havørnen etter at den ble hentet ned fra masten. Foto: Privat

Havørnen er stor av størrelse, forklarer Sandvik.

– Det er en veldig stor fugl, og den er sikkert minst to meter i vingespenn, sier han.

Nå er den døde ørnen sendt videre for å bli tatt prøver av. Dersom familien får det som de ønsker, blir den værende på gården. De har derfor søkt om å få stoppet ut havørnen, som er en fredet rovfugl.

– Dersom det går i orden, skal vi finne en veldig fin plass til den hjemme og stille den ut, sier Sandvik.