– Jeg har sagt klart ifra til ham i dag

TV 2 skrev lørdag at Gunnar Tore Stenseng, mangeårig Arbeiderparti-ordfører i Sør-Fron, mener at Trond Giske bør bli ny partileder i Arbeiderpartiet.

Stenseng er også faren til Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng. Hun er dypt uenig i sin fars uttalelser.

TV 2 møter henne på Gålå i Gudbrandsdalen hvor hun er på ferie.

– Jeg har sagt klart ifra til han i dag at jeg er helt uenig i det min far sier. Han står fritt til å mene det han mener, men jeg er helt uenig med ham, sier Stenseng.

Hun forteller at hun lørdag har gitt tydelig beskjed til sin egen far om at hun ikke er fornøyd med hans uttalelser.

– Jeg har gitt klart uttrykk for at jeg er veldig uenig i og at dette er en diskusjon min far ikke trenger å verken kommentere i sosiale medier eller ellers, sier hun.

– Hvilket signal sender det til varslerne at din far lanserer Giske som partileder, dagen etter at han vrakes fra tillitsverv?

– Som sagt, min far får stå for sine uttalelser og svare for dem. Jeg er helt uenig i de vurderinger og kommentarer han har gitt, sier Stenseng.

– Og det er helt urealistisk at Trond Giske blir partileder i Arbeiderpartiet?

– Det er Jonas Gahr Støre som er partileder i Arbeiderpartiet. Jeg står fullt og helt bak Jonas. Nå skal vi skal inn i et viktig kommunevalg og et Stortingsvalg etter det, og det er vårt fokus nå, sier hun.

Vil ha Giske som leder

Gunnar Tore Stenseng ga sin støtte til Giske på Facebook, etter et TV 2-intervju fredag kveld. Da ville Giske ikke gi sin fulle tillit til Jonas Gahr Støre som partileder.

– Det er ufattelig at ikke trønderne støtter Trond Giske i maktkampen der Oslo-partiet gjør alt de kan for å holde ham unna. De vet jo at han er den farligste konkurrenten til Raymond Johansen den dagen Ap trenger en ny leder, skrev Stenseng.

– Det trenger vi forresten så snart som mulig, fortsatte han.



Til TV 2 sa Stenseng lørdag formiddag at han mener Giske bør bli leder i Arbeiderpartiet en gang i fremtiden. Giske selv ville ikke kommentere disse uttalelsene lørdag.

Gunnar Stenseng vil ikke gi flere kommentarer til saken lørdag kveld.

FAR OG DATTER: Faren var til stede da Kjersti Stenseng i 2015 ble Arbeiderpartiets partisekretær. Foto: Nord-Fron Arbeiderparti/Facebook

– Håper på fred og ro

Kjersti Stenseng avviser at det foregår en reell maktkamp om partiledervervet i Arbeiderpartiet.