Joshua King scoret og bommet på straffe

Bournemouth - Wolverhampton 1-1

Joshua King så lenge ut til å ha avgjort for Bournemouth mot Wolverhampton med målet på straffesparket han selv ordnet sev i starten av hjemmekampen, men sju minutter før full tid utlignet Rául Jiménez.

Men bare to minutter senere kunne King sende Bournemouth tilbake i ledelsen da Ryan Fraser ble felt like utenfor 16-meteren, men dommer Simon Hooper dømte straffe. King satte ellevemeterssparket i stolpen.

– Rettferdighet. Fellingen var utenfor, sier TV 2s fotballekspert Simen-Stamsø-Møller.

Dermed endte det 1-1 i en dramatisk kamp.

– Uavgjort var et greit resultat. Det hadde vært voldsomt med to seirer med de to straffesparkene der, sier Stamsø-Møller.

King fikk «billig» straffespark

Joshua King skaffet straffespark og scoret selv kampens første mål.

Den norske landslagsspissen gikk i bakken etter å ha fått et spark i leggen av João Moutinho 13 minutter inn i kampen. Rui Patrício i Wolves-målet var etter ballen, men Kings skudd var både hardt og velplassert.

I TV 2s Premier League-studio var det uenighet om dommeren tok rett avgjørelse da han ga straffesparket til King.

– Den så billig ut. Moutinho var nok borti, men han trekker til seg foten. Det var i hvert fall ikke mye kontakt, men det var nok litt. Spørsmålet er om det var nok til at King falt på den måten. Han fikk en dårlig touch også, så han hadde ikke rukket å ta den igjen, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

– Jeg husker Mark Clattenburg sa at som dommer må du stole på den første følelsen, for den er som regel den rette. Jeg tenkte at det var straffespark, han faller. Det er bare de to involverte som hundre prosent vet, men jeg vet ikke, sier TV 2s Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid.

Kommentator: – Straffespark

TV 2-kommentator Endre Olav Osnes mener dommeren gjorde det rette.

– Jeg mener det er straffespark. Når du går inn på den måten i egen boks når King har ballen, ber du dommerne blåse straffespark, sier Osnes.

– Jeg vet hundre prosent sikkert at det hadde vært frispark om det var motsatt. At det en gang i blant blir straffe, har jeg ikke problemer med, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

King har nå scoret fire mål og levert én målgivende på de fem siste Premier League-kampene. Totalt har han ni scoringer og tre assist denne sesongen.