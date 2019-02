Krevde 100.000 før han slo ned profilert trener

Skuespillerens forsvarer, advokat Petter Bonde, sier til TV 2 at klienten nekter straffskyld for vold mot treneren og eks-kjæresten. Utover det ønsker ikke å gå inn på forklaringen til skuespilleren på nåværende tidspunkt.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde representerer skuespilleren, som politiet knytter til en hel rekke alvorlige lovbrudd. (Foto: Magnus Braaten / TV 2)

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt mener at skuespilleren er farlig.

– Det er grunn til å være bekymret når man ser denne tiltalen i sammenheng med andre voldshendelser som han kobles til. Flere av disse synes å være uprovoserte. Vi mener at han utgjør en fare for samfunnet, sier han.

Fant voldsvideo

Skuespilleren er fra tidligere siktet for en rekke alvorlige forhold. I oktober ble han pågrepet av politiet, siktet for befatning med et tosifret antall kokain.

Etter pågripelsen ransaket politiet mannens bolig. På dette tidspunktet var han også siktet for hallikvirksomhet. Han nekter straffskyld etter begge siktelsene.

FARLIG: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen mener at skuespilleren utgjør en fare for samfunnet. Foto: NTB Scanpix

I januar fikk politiet tak i en mobilvideo som skal vise at skuespilleren mishandler en mann grovt. Videoen skal ifølge politiet vise at fornærmede blir sparket flere ganger.

Skuespillerens forsvarer sa til TV 2 i januar at klienten hans erkjenner å ha begått de faktiske forholdene som vises i voldsvideoen. Han erkjenner likevel ikke straffskyld, men bakgrunnen for dette er ikke kjent.

Skuespilleren har sittet varetektsfengslet siden narkotikabeslaget ble gjort i oktober. Forrige onsdag ble han fengslet i fire nye uker.

– Sakene sett under ett viser med all tydelighet at det er riktig å holde denne mannen varetektsfengslet, sier politiadvokat Meeg-Bentzen.

Hjernen bak sexfelle-saken

Nylig ble siktede flyttet fra Halden fengsel til Oslo fengsel. Årsaken skal være episoder som har oppstått under soningen i Østfold. Politiet sier at de forventer at det vil komme en anmeldelse i forbindelse med disse forholdene.

På bakgrunn av de mange siktelsene mot skuespilleren er det flere seksjoner i Oslo politidistrikt som etterforsker sakene mot mannen.

Den unge skuespilleren har flere ganger tidligere vært i politiets søkelys. I august i fjor møtte han i Oslo tingrett og forklarte seg om grov vold, samt vold og trusler mot politifolk og arrestforsvarere.

Mens tingretten frifant ham for grov vold, ble mannen dømt til ett år og én måneds fengsel, blant annet for en episode der han på fengselscellen var utagerende og sparket en arrestforvarer og spyttet en annen i ansiktet.

Årsaken til at skuespilleren satt i fengsel i utgangspunktet, var at han i 2013 ble utpekt som hjernen i den såkalte «sexfelle-saken», der han fysisk mishandlet, truet og presset minst syv menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner

Regissør i vitneboksen

Fordi han samarbeidet med politiet, og dessuten var mindreårig da de grove ranene ble begått, ble han dømt til 373 timer samfunnsstraff. Før dette hadde han sittet halvannen måned i varetekt.

Avtjeningen av samfunnsstraffen gikk ikke smertefritt, og selv etter tre innskjerpingssamtaler fortsatte skuespilleren å begå vilkårsbrudd.

Kriminalomsorgen begjærte derfor flere ganger at den subsidiære fengselsstraffen skulle fullbyrdes, uten å få medhold. I 2014 ble samfunnsstraffen satt på pause mens mannen deltok på filminnspilling.

I lagmannsretten vitnet en norsk regissør, som forklarte at skuespilleren var tiltenkt flere roller i hans framtidige prosjekter.

Lagmannsretten la vekt på forklaringen, fordi deltakelsen i filminnspillingen «syntes å være positiv» for mannen, som ble dømt til å fullbyrde 43 dager av sin subsidiære fengselsstraff. Deretter gjenstod 224 timer samfunnsstraff.

Da Nedre Romerike tingrett i oktober i fjor ga ham enda en mulighet til å gjennomføre samfunnsstraffen i stedet for å sone i fengsel, gikk det 10 dager før skuespilleren overfalt en mann i en garderobe på et treningssenter i Oslo. Denne episoden er blant hendelsene han i august ble dømt for.