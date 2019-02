Tottenham gikk på stygg smell tross Kane-scoring i comebacket

– Det var ingenting. Det som skjedde på banen, blir på banen. Det er mye følelser, og alle var nervøse. Av og til prøver man å finne unnskyldninger når man taper. Det er ikke slikt jeg normalt oppfører meg. Jeg visste veldig godt at dette var en kamp vi måtte vinne. I mitt hode var dette en kamp vi måtte vinne for å legge press på Manchester City og Liverpool, sier Pochettino til Sky Sports.

Kane tilbake fra start

Tottenham hadde vunnet alle fire seriekampene i Harry Kanes skadefravær, og optimismen var da stjernespissen var tilbake fra start mot Burnley.

Kane skadet seg mot Manchester United 13. januar, og skulle egentlig først være tilbake på treningsfeltet i starten av mars.

Men stjernespissen er kjent for å jobbe steinhardt i skadeperioder, og mot Burnley var Kane allerede tilbake fra start.

Etter 17 minutter viste Kane seg frem for første gang. 25-åringen dro seg inn fra høyresiden og rappet til fra distanse. Skuddet gikk imidlertid en meter til side for Tom Heatons mål.

England-kapteinen fikk tøffe arbeidsforhold mot Burleys stoppere, James Tarkowski og Ben Mee, og bortelaget slet med å skape noe som helst den første halvtimen.

Hjemmelagets første store sjanse kom etter 33 minutter. Ashley Barnes fyrte til på direkten fra rundt fjorten meter, men ballen snek seg like over Hugo Lloris' mål og landet oppå nettaket.

Tottenham hadde initiativet i kampen, men Burnley forsvarte seg heroisk, og dermed sto det 0-0 til pause.

Kane med fantastisk langskudd

– Man ser på de første tochene at han er litt rusten, noe som ikke er så rart. Men etter hvert synes jeg han spiller seg opp, og det er ikke noe gær'n omgang av ham. Det er mer at resten av Tottenham-spillerne ikke er helt på topp. Får Kane en stor sjanse, så scorer han, det føler jeg meg trygg på, sa TV 2s ekspert i studio, Simen Stamsø-Møller.

Harry Kane viste kjapt at han ikke hadde blitt mer skuddredd siden skaden, og like etter hvilen forsøkte han seg igjen fra langt hold. Skuddet hadde retning mot krysset, men Heaton fikk slengt opp en arm og slått ballen til hjørnespark. To meget gode prestasjoner.

Wood stanget Burnley i ledelsen

Tottenham startet andreomgang klart best, men det var Burnley som tok ledelsen etter en dødball. Et presist slått hjørnespark fant Chris Wood på bakerste stolpe som stanget ballen i mål via tverrliggeren.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino og resten av Tottenham-spillerne var rasende ettersom de mente det aldri skulle vært corner i utgangspunktet, og reprisene virket å gi dem rett.

Kane utlignet

Burnley var imidlertid ikke lenge i ledelsen. Danny Rose tok et kjapt og langt innkast, og med ett var Kane alene gjennom. Han var iskald og plasserte ballen via stolpen og inn. 1-1 på Turf Moor og Kanes 15. seriemål denne sesongen.

Sean Dyche var på sin side lite imponert over at Rose stjal fem-syv meter før han tok innkastet som lurte hele Burnley-forsvaret.

Burnley tok ledelsen igjen

Nå bølget kampen frem og tilbake. Hjemmelaget tok faktisk over det spillemessige overtaket etter utligningen, og kom til flere skumle forsøk.

Og etter 83 minutter fik de betalt. Et løst skudd fra Johann Berg Gudmundsson fant Ashley Barnes på bakerste stolpe som hadde en enkel jobb med å sette inn 2-1. Helt fortjent etter spillet gang.

Tottenham klarte aldri å svare, og dermed gikk London-klubben på sitt syvende tap for sesongen.