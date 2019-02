Forfatteren har havnet midt i mediestormen etter utgivelsen av boken «Sodoma» som er en dokumentarisk bok om homofili i Vatikanet.

Boken kommer ut på åtte språk dagen før Vatikanet avholder et historisk toppmøte om overgrep i den katolske kirke.

Fikk innblikk i dobbeltlivene

Martel, som i tillegg til å være forfatter også er journalist, har kommet på innsiden av miljøet i Vatikanet. Han og 80 medarbeidere fikk hjelp av prostituerte som introduserte ham for hvordan systemet med å skjule dobbeltlivet fungerer.

I boken siterer han en anonym prest som sier at 80 prosent av prester i Vatikanet har homofil legning.

– Når man snakker om homofilt liv i Vatikanet, så snakker man om mange ulike former for seksuelt liv. Noen er trofaste mot sølibatløftet, og er tilfreds med det. På motsatt side har man dem som har store problemer. De er i fornektelse, hater seg selv og sliter med seg selv på grunn av sine homofile følelser. Også er det selvsagt alle de i mellom som har et sexliv i eller utenfor monogame forhold, sier Martel til TV 2.

Han sier at det ikke finnes en homofil «lobby» i Vatikanet, men en så stor og stille majoritet som påvirker det mange mennesker. Han forklarer at det har litt slik på grunn av langvarige sosiologiske mekanismer.

Sosiologiske regler

– Det er vanskelig fordi homoseksualtet er skjult, samtidig er det lett fordi det er en sosiologisk regel. Hvis man var en ung homofil mann i Italia på 50-tallet, var det lett å velge å bli prest for å unngå alt presset fra familien. Man slapp å gifte seg, eller være interessert i jenter, forklarer Martel.

– Jeg har beviser for sexfester i Vatikanet, men det er ikke det boken handler om. Den handler om den stille majoriteten som lider fordi de lever et hyklerlisk dobbeltliv, sier han til TV 2.

Martel sier kulturen som dyrker hemmelighetskremmeri for å skjule skam er problematisk. Hemmelighold er også årsak til alle skandalene med overgrep i den katolske kirke som er rullet opp den siste tiden.

Martel roser pave Frans for å at opp temaene.

– Han er veldig modig, sier han.

Historisk toppmøte

Biskoper, kardinaler og andre kirkeledere fra hele verden er samlet i Vatikanet for å drøfte og lære om bekjempelse av overgrep. I sin åpningstale torsdag sa pave Frans at det trengs effektive og konkrete tiltak.

Kirken har fått massiv kritikk for en rekke tilfeller hvor gjerningsmenn er blitt skjermet og overgrep forsøkt skjult. Møtet i Vatikanet denne uken tolkes som et tegn på at pave Frans forsøker å ta grep og oppnå endring.

Ifølge den tyske kardinalen Reinhard Marx har Vatikanet slettet arkiverte opplysninger om prester som begikk seksuelle overgrep mot barn,

– Filer som kunne ha dokumentert de grusomme handlingene og navngitt de ansvarlige, ble ødelagt eller ikke engang opprettet, sa Marx lørdag i en tale i Vatikanet.

Dermed kunne prestene fortsette å begå overgrep, fortalte Marx.

– I stedet for overgriperne, var det ofrene som ble skjult og hindret fra å stå fram, sa han på dag tre av den fire dager lange konferansen.