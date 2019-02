Natt til søndag vil kraner, lektere, slepebåter og støttefartøy forlate Hanøytangen og sette kursen mot havaristen, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Værvarselet viser at det er ventet rolige og stabile værforhold tilstrekkelig lenge for at man kan starte det omfattende og kompliserte hevingsarbeidet.

En eventuell beslutning om igangsettelse av hevingsoperasjonen tas mandag morgen.



Flere faser

Den første fasen av operasjonen innebærer at fartøyet skal løftes noen centimeter og settes «på rett kjøl» slik at man får trukket rundt de to siste kjettingene.

Neste fase er å heve fregatten opp til den ligger cirka slik den gjorde i sjøen før ulykken, mens den lenses for vann. Dette er trolig den mest kritiske fasen.

Til slutt skal lekteren senkes ni meter under vann og kjøres inn under fregatten, før man hever lekteren med fregatten oppå. Da vil Helge Ingstad ligge stabilt som den er i tørrdokk.

Operasjonen blir en av de største og mest kompliserte i norsk historie. Mye står på spill, og det er mange involverte.

Krever godt vær

Under hevingen av fregatten, må kranlekterne Gulliver og Rambiz løfte synkront. Det krever at fartøyene må ligge helt i ro ved siden av hverandre.

For å få dette til må man ha godt vær med maksimalt en halv meter sjø og ingen kastevind i minst fem dager, og det er dette værvinduet man har ventet på nå i lengre tid.

Som TV 2 fortalte fredag, er dette en dyrebar ventetid. Prislappen for å heve fregatten KNM Helge Ingstad stiger etter det TV 2 erfarer med minst tre millioner kroner for hver dag heveoperasjonen utsettes.