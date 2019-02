Politiet fikk melding om hendelsen like etter 8.30 lørdag morgen.

– En mann ble funnet bevisstløs med kutt i bakhodet. Alt tyder på at han er utsatt for vold, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til TV 2.

Vitneforklaringer gjorde at politiet satte igang søk etter fire mulige gjerningspersoner. Det ble forklart at det var en slags konfrontasjon i forkant av hendelsen.

– Gode vitnesignalement førte til at politiet kunne pågripe to personer i nærheten av åstedet. Begge er kjørt til arresten for å bli avhør, sier Solberg klokken 10.50.

– To personer er gjenkjent og pekt ut, men vi leter i utgangspunktet etter to til, sier Solberg til TV 2.

Politiet jobber videre med å avhøre vitner og hente inn overvåkingsvideoer.

Det er ikke kjent hvordan mannen har blitt slått ned. Det er ikke funnet noe slagvåpen eller kniv.

Saken oppdateres