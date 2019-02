Stensengs far mener det haster å bli kvitt Støre – vil ha Giske som partileder

– Han er blitt heiagjengen. Han har tidligere vært den fremste kritikeren, men han har også hatt mye vondt på vegne av partiet han er glad i og meg, sa Stenseng da hun snakket ut om den tøffe tiden hvor partisekretæren håndterte varslingssakene mot Trond Giske.

STOLT FAR: Faren var til stede da Kjersti Stenseng i 2015 ble Arbeiderpartiets partisekretær. Foto: Nord-Fron Arbeiderparti/Facebook

Ap-ordfører refser Støre

Fredag kveld snakket Trond Giske ut i TV 2-nyhetene etter de siste dagenes rabalder, hvor en dansevideo har ført til krisemøter og endte med at Giske ble vraket fra nye verv.

Jonas Gahr Støre mener Giske har utvist dårlig dømmekraft, og sa til NTB at han ikke ser for seg at Giske får sentrale verv senere.

– Verv handler om tillit og det har han ikke, sa Støre til TV 2.

GISKE-ALLIERT: Kirsti Welander gir full støtte til Trond Giske. Foto: Oppdal kommune

I TV 2-intervjuet velger Giske å gå til det Ap-kilder omtaler som et «frontalangrep» på Jonas Gahr Støre. De mener Giske-intervjuet for første gang viser hvor kjølig forholdet faktisk er mellom dagens Ap-leder og den tidligere Ap-kronprinsen.

– Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har til vi har en ny, sa Giske.

Oppdal-ordfører Kirsti Welander (Ap) støtter Trond Giske fullt ut.

– Det siste døgnet er opprørende. Jeg synes det som skjer nå blir tatt helt ut av proposjoner og blir gjort mye større enn det er fordi det er anledning til å svekke Trond Giske, sier Welander til TV 2.

– Hva synes du om Støres uttalelser i går?

– Det synes jeg er å trekke en konklusjon på et veldig tynt grunnlag. Det er sånn at i Trøndelag så er det veldig mange som har tillit til Trond. Han er en person som tiltrekker seg folk overalt hvor han er. I denne saken ser vi at det er mange som kommer bort og vil ha bilde og selfie. Det blir laget en snutt som ser ut som om det er noe alvorlig. Det passer veldig godt inn i bildet noen ønsker å skape av Trond. Det vil jeg ikke være med på, sier Ap-ordføreren.

Hun mener i likhet med Giske at det er en maktkamp.

– Dette handler om noe større. Det handler om makt og posisjoner. Det er noen som ikke ønsker å ha med Trond videre fordi han har en sterk posisjon på grasrota. Han har bred støtte ute hos velgerne, sier Welander.

Kjerkol: Ingen lederdebatt

Ap-topp Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag sier til TV 2 at Trøndelag Ap ikke har startet noen lederdebatt.

– Uttalelsene står for Trond sin egen regning, sier Kjerkol.

Hun sier det er fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø og nestleder May Britt Lagesen som er «Trøndelag Ap sine fremste tillitsvalgte».

– Jeg forholder meg til Trond Giske som en kollega på stortingsbenken. I Trøndelag Ap har vi en leder og nestleder som er innstilt fra valgkomiteen til gjenvalg, sier Kjerkol.

Leder i Trøndelag Arbeiderparti, Per Olav Hopsø aviser overfor TV 2 at de har noe ønske om å bytte partileder.

– Trøndelag Ap har full tillit til Jonas Gahr Støre som partileder. Spørsmål om tillit er en avsporing. Vi går inn i en viktig valgkamp for å få valgt ordførere rundt om i kommunene og fylkene. Jeg tror partiet er best tjent med at fokus rettes dit nå, skriver Hopsø i en sms til TV 2.

Leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen kommenterer Giskes utspill slik.

– Dette er en ikke-sak, det pågår ingen lederdebatt i Ap. Jeg opplever at det er bred støtte til Jonas Gahr Støre.

Trond Giske vil ikke kommentere denne saken.